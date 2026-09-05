Vegadeo actuará este fin de semana contra los roedores del colegio Jovellanos

El Ayuntamiento de Vegadeo, a través de una empresa externa, llevará a cabo este fin de semana una actuación extraordinaria en el colegio público Jovellanos para erradicar la presencia de ratas en el centro. El objetivo es poder tener el lunes la certificación de que en el centro no hay presencia de roedores para el inicio del curso el próximo miércoles día 9.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del colegio Jovellanos descubrieron este problema a finales de junio y, el 1 de julio, presentaron un escrito ante el Consistorio "solicitando la adopción de las medidas oportunas para garantizar la seguridad y las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias del centro".

Aunque se hicieron actuaciones, el presidente de la Ampa, Alejandro Murias, asegura que durante esta semana en la que el profesorado r ha regresado al centro pudieron constatar como de nuevo en el interior del edificio había excrementos. De este modo, desde la dirección del colegio se volvió a solicitar al Ayuntamiento la revisión del edificio y que se llame a una empresa para realizar "una limpieza en condiciones, que haga un desratizado y se certifique que las condiciones del colegio son las adecuadas para que el miércoles puedan entrar 270 estudiantes", detalla Murias.

El alcalde, César Álvarez "Mourelle", aclara que no hay una plaga de ratas en el colegio, tal y como pudieron certificar en la inspección extraordinaria de las instalaciones realizada a finales de agosto. No obstante, insiste en que este fin de semana se hará una intervención extraordinaria con colocación de trampas para eliminar "los ratones que pueda haber, para el lunes poder certificar que todo está correcto para el inicio de las clases".

Esa certificación de unas instalaciones libres de roedores es lo que exige la AMPA para tener la plena tranquilidad de que el alumnado podrá regresar a las aulas en perfectas condiciones. La asociación también envió en agosto sendos escritos a las consejerías de Educación y Salud para comunicar la situación.

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Por su parte, el regidor recuerda que tanto en el colegio como en el resto de edificios públicos se realizan controles de forma anual por parte de la empresa encargada para evitar la aparición de plagas.