Calurosa bienvenida en Navia al párroco avilesino Alfonso López: "Los naviegos tienen mucha suerte, este cura vale lo que pesa y más"

"Empezamos bien", bromeó el párroco avilesino Alfonso López Menéndez al ver que el micrófono del púlpito salía volando al inicio de su intervención en la iglesia de Santa María de la Barca de Navia, el templo que se convertirá en su casa durante los próximos años. El nuevo sacerdote tomó posesión oficial de su cargo al frente de la comunidad parroquial en sustitución de Manuel Álvarez Rodríguez, que se despide tras tres décadas de oficio.

"Inauguramos esta nueva etapa en la que un nuevo párroco asume las riendas para ser uno más. Es un día importante y me alegra encontrarme con vosotros", señaló el sacerdote ante un templo abarrotado. Entre los asistentes hubo una nutrida representación de feligreses de la parroquia avilesina de San Nicolás de Bari donde ha pasado los últimos nueve años.

"Los naviegos tienen una suerte enorme de contar con este párroco; vale lo que pesa y mucho más", subrayó Angelita Carrillo, presidenta de la Cofradía de la Virgen del Carmen y responsable del turno de Adoración Nocturna de Avilés, desplazada también hasta Navia para arropar al sacerdote.

"Muy trabajador"

"En la iglesia hizo de todo: desde conseguir que se acercara gente joven hasta arreglar el templo. Es una persona muy trabajadora, le gusta mucho hacer cosas y se lleva bien tanto con los jóvenes como con los mayores", añadió Carrillo, ensalzando la capacidad de trabajo y el talante conciliador que caracterizan la labor del nuevo párroco. A su lado, otra parroquiana dejó clara su pena: "No lo hay mejor, es una pena que nos lo hayan llevado. En Navia lo van a disfrutar mucho".

Prueba de su buen hacer fue la cantidad de personas que se desplazaron desde Avilés para asistir a la misa de toma de posesión. "Traemos dos autobuses llenos, más gente que viene en coches, está aquí la parroquia entera", añadió Carrillo junto a la madre del párroco, Gladis Menéndez.

Navia representa el tercer destino en la trayectoria del sacerdote avilesino. Sus primeros pasos pastorales estuvieron vinculados a la parroquia de San Nicolás de Bari, en su Avilés natal, donde ejerció inicialmente como coadjutor. Con posterioridad, fue destinado al santuario de Covadonga, antes de regresar de nuevo a San Nicolás de Bari, esta vez como párroco titular, encomienda en la que ha permanecido hasta ahora, con un paréntesis de unos meses para acabar su tesis en la Universidad de Navarra.

"Pueblo solidario"

Por su parte, el párroco saliente de Navia, Manuel Álvarez Rodríguez, natural de la localidad tinetense de Naraval, afronta ahora su jubilación tras tres décadas de entrega pastoral ininterrumpida al frente de la feligresía naviega. Preguntado por el balance y lo más valioso que se lleva de su prolongada etapa en la parroquia de Santa María de la Barca, el veterano sacerdote no dudó al señalar el plano humano: "Me llevo a la gente en el corazón; las cosas materiales no quedan, pero sí me llevo para siempre el cariño de los naviegos". Un afecto recíproco forjado a lo largo de treinta años en los que, según reconoció con emoción, se sintió en todo momento querido y profundamente arropado por sus vecinos.

"La gente de Navia es muy solidaria", añadió el párroco que se trasladará a Gijón para vivir con una hermana.

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El agradecimiento y los buenos deseos llegaron también de parte de la comunidad parroquial local. En representación del equipo de catequistas, Pili García y Justi Alonso quisieron dedicar unas emotivas palabras a Manuel Álvarez por su dedicación a lo largo de estos años: "Le tenemos un gran cariño, pero también nos alegramos de que tenga su descanso porque bien se lo merece y siempre lo vamos a tener en el corazón". Una despedida entrañable que enlazaron con la bienvenida al nuevo sacerdote: «Lo recibimos con los brazos abiertos y dispuestas a colaborar»