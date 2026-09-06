San Tirso de Abres reivindica su asturianía en la raya con Galicia: "No estamos tan lejos del centro de Asturias, nos encanta que nos visiten"

"Es un día de estar unidos para reivindicar nuestra asturianía rayando con Galicia y nuestra fala", subraya la santirseña Cruz Ron, que disfrutó junto a sus vecinos de una jornada muy especial con motivo del Día de Asturias. La programación comenzó el sábado en Vegadeo, este sábado viajó a la capital santirseña. Mañana, lunes, será el turno de Figueras y, el martes, de Castropol.

El área recreativa de O Piñeiro concentró la actividad, aunque también hubo visitas guiadas por el pueblo, paseos en bicicleta por la senda del ferrocarril y descenso del Eo en canoa. En el escenario central junto al río se instaló un mercado tradicional y el grueso de las actividades, desde música a juegos tradicionales. También hubo una representación de la malla del trigo. "Es importante recordar ese trabajo solidario y de ahí salía la harina clave para nuestras famosas roscas", añadió Ron. A su lado, Carola Acebo contaba a los visitantes el laborioso proceso de estas roscas. "Es un trabajo de muchas horas, pero nuestras roscas deben conocerse en toda Asturias", señala.

En imágenes: El Día de Asturias recala en San Tirso de Abres / T. Cascudo

La empresaria turística Yolanda Alzu se tomó un día de asueto para disfrutar de la jornada y aplaudió la elección de San Tirso: "Está fenomenal que piensen en nosotros y que la gente conozca el pueblo. No estamos tan lejos del centro de Asturias". Joel García, de Eo Activo coincide en el gusto de acoger celebraciones así: "Esto hace mucha unión en el pueblo. Somos asturianos como los demás".

En San Tirso también estuvo el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien destacó que el hecho de que estas celebraciones viajen por la región permiten a la gente "descubrir lugares que muchas veces desconocemos". Lo saben bien Carlos Alonso y Mari Caro que se desplazaron a propósito desde Salinas: "Somos fieles al Día de Asturias". También fieles son algunos artesanos del mercado tradicional caso del sierense Alejandro Casielles que aplaude la organización: "Funciona muy bien".

Noticias relacionadas

Los actos se mudan mañana, lunes, a Figueras, con actividad a partir de las 18.00 horas.