Se acerca el sueño de luz de Pola de Allande: la icónica descarga del Avellano y sus tres siglos de historia

Cuando el 8 se septiembre la Virgen del Avellano llega a la ermita, tras la procesión nocturna, suena la última campana y se da la señal. Entonces impacta como un solitario señuelo y da comienzo la descarga del Avellano en Pola de Allande, con al menos tres siglos de historia. Se inicia así una majestuosa descarga de luz y sonido que deja un signo perplejo y emotivo en el espectador.

Para remontarse a la génesis de la descarga resulta de incalculable valor un documento firmado por el Historiador del Arte y estudioso de Allande Luis Miguel Álvarez, que contó con el soporte bibliográfico de Antonio García Linares en un trabajo inédito titulado "La fiesta del Avellano en Pola de Allande" y un artículo de Florentino Fernández Álvarez en "El Correo de Asturias" en 1988. Dicha investigación ubica la ermita del Avellano en el célebre Casa de Cienfuegos. En 1853, el administrador de la casa Marcos Suárez del Otero atestigua lo siguiente: "Cargo... lo son sesenta y cinco reales de cera, voladores y pitanza y demás gastos ocasionados en el día de la pasquiecha y el día de la festividad de la Virgen del Avellano en esta capilla de la casa". Se habla de la aparición mariana en las ramas de un avellano, lugar donde se edificó la capilla.

El origen de la celebración se remonta a la recolección de cosechas de la época y cómo los allandeses agradecían tal favor a su patrona y pagaban los impuestos en especie a los Condes Cienfuegos -Peñalba que ofrecían un espectáculo pirotécnico mantenido a lo largo de los años. La descarga irá tomando cuerpo y hacia 1930 y contaron cómo benefactores a Bonifacio Cerame y Celestino Valledor. A finales de los 50 nacerá la Peña El Trueno con el inestimable apoyo de Fernando Miranda. Con los años, la Sociedad Allandesa de Festejos y la Peña Asgaya, con la progresiva inclusión de mujeres en la descarga. Pronto surgirá también la Peña El Palenque.

"Más promoción"

Si hay una figura clave en la evolución contemporánea de la descarga es Susi López Verdasco, quien aprecia ciertas transformaciones en la evolución de la descarga: "Hubo cambios importantes en 1930, cuando se empiezan a utilizar máquinas de madera de roble. En los ochenta se sustituyen los voladores de luces por carcasas. Para mí fue un poco perder la ilusión que sólo puedan manipular los voladores la gente de la pirotecnia y personal altamente cualificado". En cuanto a este año apunta que "tratamos en lo posible de mejorar el final que es con lo que la gente se queda y más le gusta". Para Susi, la descarga requiere "un empujón económico y, sobre todo, promoción en los medios y redes sociales, además de mejorar las carreteras y poner autobuses a Pola.

Armando Barredo, cronista oficial del concejo, se refiere a la descarga como "principal activo turístico". Y añade: "Tiene una potencia local y exterior. Es un producto hecho. Compite con la de Cangas, que nos tiene ganada la carrera. Habría que aprovechar las diferencias, como el hecho de que la de Allande es más hermosa estéticamente". Barredo define la descarga allandesa como "una cuasi perfecta amalgama entre lo religioso, lúdico y social. Es la mejor tradición del concejo".

El doble de pólvora

Walter López Ochoa preside la Peña El Trueno, que dirige la descarga y este año celebra sus 40 años de historia. Resume así lo que ocurrirá el próximo 8 de septiembre: "Vamos a poner el doble de pólvora para que el final sea más fuerte. Queremos que sea declarada fiesta de interés nacional para volver a tirar voladores a mano".

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"Llevo la tradición desde pequeño, de toda la familia, sobre todo de mi abuelo. Al final cuando salen las 16 máquinas da subidón y nos acordaremos de la gente que falta este año como Juanín y Víctor y nos abrazaremos todos", resume López Ochoa.Tras el apoteósico final, día y noche se confundirán, la luz eléctrica volverá a la Pola y la orquesta estará lista para tocar. Almacenadas estarán las emociones más puras que no sabe resumir el alma.