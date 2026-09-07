Monra Forestal y Uromac Systems, máquinas "made in" Castropol para el mercado internacional

Colombia, Chile, Portugal...Son algunos de los destinos en los que se pueden encontrar máquinas de vanguardia "made in" Castropol. No en vano, en el polígono de Barres trabajan Uromac Systems y Monra Forestal dos empresas punteras en sus respectivos mercados y que este lunes recibieron la visita del presidente del Principado, Adrián Barbón, aprovechando que pasa unos días en la comarca con motivo de la celebración del Día de Asturias.

"Hacemos maquinaria ferroviaria", resume el director general de Uromac, Javier Fernández-Catuxo, para introducir la visita del presidente regional. La visita tuvo lugar en un día festivo en Castropol, por lo que la planta estaba más silenciosa que de costumbre. El líder del ejecutivo pudo subirse en una de las máquinas que Uromac fabrica para el Metro de Madrid. En concreto, se trata de una dresina híbrida especial para metros que se entregará el próximo octubre.

"Estamos en un buen momento", señala Fernández-Catuxo satisfecho con la buena acogida que está teniendo en el mercado su producto estrella: los vehículos eléctricos de mantenimiento para los metros. Para Madrid y Barcelona serán los encargos en fabricación, pero también están cerrando nuevos contratos. El último, con el metro de Medellín (Colombia) para el que harán dos vehículos de mantenimiento durante el próximo año y medio.

Patente

Momento dulce también vive Monra Forestal, empresa volcada en la expansión internacional. Esta firma especializada en maquinaria forestal nacida en 1980 en Barres da empleo actualmente a 37 trabajadores. El consejero delegado de la compañía, Sergio Lacamara, recibió a Barbón para mostrarle la nave más moderna de la firma, donde se concentra la delegación de soldadura. La compañía está pendiente de acometer la segunda fase de ampliación, que permita concentrar en el polígono toda su planta (las oficinas se mantienen en las instalaciones antiguas, en el pueblo de Barres).

La empacadora forestal de biomasa ENFO 2000, única en el mundo en su tipo y patente de Monra, es la estrella de la compañía. De hecho, desde Castropol salen máquinas con destino a diferentes países del mundo: Sudáfrica, Brasil, Chile, Portugal... También para España. Además, también fabrican procesadoras. La más veterana es la 600 de eucalipto y, su última incorporación es la 800, pensada para las plantaciones de pino. La de eucalipto tiene más salida en el mercado nacional, mientras que la del pino busca abrirse hueco en el exterior.

Lacamara, que ejerció de anfitrión ante la ausencia de Ramón Castro, fundador de la firma, explicó que la compañía está muy ilusionada ante las nuevas perspectivas. Por un lado, está el proyecto de descarbonización de Hunosa para la central térmica de La Pereda, en Mieres, que pasará a convertirse en una gran planta de biomasa, especialidad de Monra. Por otro lado, está la próxima entrada en vigor del nuevo Plan de Ordenación de los recursos forestales Asturias. "En Asturias hay margen de mejora en materia forestal", subraya Lacamara.