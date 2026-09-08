La lluvia obliga a aplazar la descarga del Avellano en Pola de Allande

Pola de Allande vivió este martes el día grande de sus fiestas en honor a la Virgen del Avellano con sabor agridulce, puesto que los actos festivos no pudieron desarrollarse tal y como estaba previsto debido a la lluvia. A media tarde, el Ayuntamiento de Allande comunicaba que por motivos de seguridad se cancelaba la celebración de la tradicional descarga del Avellano, que se dispara una vez que la Virgen regresa en procesión a su capilla, acto que también se canceló por la insistente lluvia presente desde primera hora de la tarde.

Los actos se trasladan para este miércoles, día de cierre de las fiestas en la capital allandesa, que celebra el día del niño y el desfile de peñas por la villa. A estas actividades se sumarán los aplazados del día grande. De este modo, a las 20.30 horas tendrá lugar la misa en la iglesia parroquial y a continuación saldrá la procesión de la Virgen del Avellano hacia su ermita. A su llegada será cuando se dispare la descarga del Avellano a cargo de la pirotecnia Pablo, de Cangas del Narcea, y organizada por la peña El Trueno.

Procesión de la Virgen del Avellano por el centro de Pola de Allande. / R. D. Á.

No obstante, el martes los allandeses pudieron disfrutar de parte de la celebración. El tiempo respetó la bajada de la Virgen de su ermita a la iglesia parroquial, procesión que realizó acompañada por la banda de gaitas La Madreña, de Posada de Llanera, a mediodía.

Cuando la procesión llegó al puente de hierro, los voladores rompieron el cielo allandés con una salva para saludar a la Virgen a la llegada al centro de la villa y antes de entrar en la iglesia parroquial, donde tuvo lugar la misa.

Para hoy miércoles, los niños serán protagonistas durante la tarde con la posibilidad de disfrutar con un circuito de karts a pedales y una colchoneta, todo ello organizado por la peña La Chancleta. Las peñas también tendrán protagonismo con la celebración de un desfile por el centro de la villa, para lo que estarán acompañadas de la charanga “4 gatos”, de la Bañeza.

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El cierre de las fiestas cuenta con noche de verbena y la salida del tradicional “toro de fuego”, a la 1.30 horas. Además, de madrugada se repartirán las tradicionales sopas de ajo en los bajos del ayuntamiento.