Ambicioso proyecto regional para remodelar la vía que une Tamagordas (Illano) con San Emiliano (Allande)

Allande e Illano están de enhorabuena por la puesta en marcha de un proyecto clave para la mejora de su conexión por carretera. No en vano, este miércoles se presentó en Tamagordas el proyecto de mejora integral del camino que une este núcleo con San Emiliano, en el vecino concejo allandés. La obra recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno el lunes y supone un gasto de 837.007 euros, "la mayor inversión de la legislatura en una infraestructura rural".

La obra, explica el Principado, "se distribuirá en dos anualidades, con una consignación de 20.000 euros para este año y 817.007 para el próximo" y cuenta con el 60% de la financiación procede del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader).

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, se desplazó a Illano para reunirse con los vecinos y anunciar este importante proyecto. Estuvo acompañado por el alcalde de Illano, Iván Rodríguez, y la alcaldesa de Allande, Mariví López. "Es una muestra clara del compromiso del Gobierno de Asturias con nuestros pueblos, con las personas que viven y trabajan en ellos y con el reto demográfico", subrayó el consejero, quien hizo hincapié en que "el mantenimiento de las vías y caminos en buenas condiciones resulta fundamental para garantizar la calidad de vida en el medio rural y que las explotaciones puedan desarrollar su actividad con normalidad".

Más de cinco kilómetros

Los trabajos actuarán en un trayecto de 5.330 metros de longitud y cuatro metros de ancho medio, que "da servicio a pueblos, fincas y explotaciones agrarias del entorno y supone una conexión de especial importancia para ambos concejos". Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de siete meses, permitirán "reforzar las condiciones de seguridad y comodidad de la carretera".

Aunque se mantendrá el trazado actual, añade Medio Rural, "se ejecutarán sobreanchos de hasta siete metros en las curvas con radios inferiores a 2,50 metros, una medida que facilitará el tránsito de vehículos en los puntos más complejos". Además, el peralte máximo de la calzada no superará el 5%.

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"El compromiso con el medio rural se demuestra también con inversiones como esta, que mejoran infraestructuras básicas y contribuyen a que nuestros pueblos tengan futuro", apuntó el consejero de Medio Rural.