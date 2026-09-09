Avanzan las obras del saneamiento de San Martín de Luiña, en Cudillero, con una inversión de 2,5 millones de euros

Las obras del saneamiento de la parroquia de San Martín de Luiña, en Cudillero, avanzan a buen ritmo. La actuación corre a cargo de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias que está invirtiendo 2,5 millones. Los trabajos comenzaron este verano y tienen un plazo de ejecución de 24 meses.

El proyecto permitirá "instalar un colector principal de dos kilómetros para recoger las aguas residuales desde Castañedo hasta su conexión con el de Soto de Luiña, en la parroquia de San Juan de Piñera". También, añaden desde el Principado, se construirá una estación de bombeo en las proximidades de Soto de Luiña.

Del mismo modo, se hará el diseño de las redes secundarias de colectores para las poblaciones de Argatón, Cepedo, Beiciella, Castañedo y Escalada. Los ramales se concentrarán en estas dos últimas localidades, en las que se ejecutarán 8 y 14 ejes, respectivamente. Cada uno de ellos contará con su propia estación de bombeo para impulsar el agua hasta el colector principal.

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"Los vertidos se tratarán en la depuradora del río Esqueiro, operativa desde hace más de diez años, y que en la actualidad ya procesa las aguas residuales de San Martín de Luiña y Oviñana", concluyen desde Movilidad.