Chubasqueros, gaitas y mucha tradición en la romería de Los Remedios de Porcía

La lluvia no pudo con los romeros en Porcía, en el concejo de El Franco. La Alameda se llenó de colorido gracias a los chubasqueros que portaban los romeros como escudo frente al agua para poder continuar disfrutando de la esperada celebración del día grande de Nuestra Señora de Los Remedios.

A las diez de la mañana ya empezó la música con el pasacalles de los grupos de gaitas Aires de Valdés, Brisas del Navia y Brisas del Eo. Con la animación musical, los romeros comenzaban a llegar a este bello paraje del Occidente para tomar sitio en los lugares donde poder disfrutar de la comida campestre.

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Un grupo de romeros camino de la Alameda de Porcía. / R. D. Á.

A mediodía, la fiesta se detuvo un momento para asistir a la misa y a continuación comenzó la verbena con “Nueva Banda”, “Buscavidas” y “Folixa” y, por supuesto, la lluvia. No obstante, no impidió el disfrute de los romeros que al mal tiempo pusieron buena cara y disfrutaron de la celebración, que se vive como un gran reencuentro de amigos y familiares. De hecho, el ambiente familiar y tranquilo de esta romería es lo que más valoran los asistentes, que apelan a la tradición para no fallar año tras año a la cita con Os Remedios.