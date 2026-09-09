La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, de boda en Figueras: alojamiento en el palacete Peñalba y comida en el palacio de Trenor
"Qué ilusión juntarnos los Ruiz de la Prada para la boda de mi sobrino, el hijo de mi primo Caco", señaló la creadora en sus redes sociales
La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha estado este pasado fin de semana en Figueras (Castropol), donde tuvo lugar la boda de su sobrino. "Qué ilusión juntarnos los Ruiz de la Prada para la boda de mi sobrino, el hijo de mi primo Caco. Aunque más que un primo, es un cómplice. Trabajamos juntos desde hace muchísimos años", señaló en sus redes sociales, donde publicó numerosas imágenes del encuentro.
Esta celebración "del amor y la familia", como publicó la propia diseñadora, tuvo por escenario la ría del Eo. No en vano, como se desprende de las imágenes publicadas, Ruiz de la Prada se alojó en el conocido Palacete Peñalba. De hecho, hasta allí se desplazó una peluquera de la localidad lucense de Foz, Kathy Navarro, para preparar a la diseñadora para el gran día. Como recoge la prensa gallega, esta profesional le hizo un peinado con unas ondas sencillas y un maquillaje de ojos marcados y labios en un tono rojo, complemento a un vistoso vestido verde, fiel al estilo de la diseñadora.
Según las imágenes publicadas por Ruiz de la Prada, la boda tuvo lugar en Mondoñedo (Lugo), si bien el convite también tuvo a Figueras como protagonista, en concreto fue en el palacio de Trenor, con espectaculares vistas a la ría del Eo.
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