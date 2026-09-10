El barco más grande de la historia de Astilleros Gondán, de Figueras, ya flota en la ría del Eo: "La botadura salió perfecta"

El armador noruego Johanes Østensjø lleva muchos años confiando en Astilleros Gondán para la construcción de sus grandes barcos. Por eso, les propuso el reto de dar un paso más y construir el buque más grande de la historia de esta empresa de Figueras. Este jueves no se quiso perder la botadura del bautizado coloquialmente como “Gondán Max”, un coloso de 120 metros de eslora, 23 de manga, más de 40 metros de alto y 7.500 toneladas de peso en su primer contacto con las aguas de la ría del Eo. El noruego presenció el espectáculo en una jornada especial, la de su 83 cumpleaños.

El dueño de Gondán, Álvaro Platero, dio cuenta de la estrecha relación que le une a este armador con base en Hausesund (Noruega). Desde allí, para presenciar la botadura de este buque multiservicio para energías marinas, viajó acompañado del consejero de la firma Østensjø Redri, Kristian Helland Vea, así como diferentes integrantes de la compañía. En total, se desplazó una delegación integrada por 12 personas, que disfrutaron de este nuevo hito de la centenaria compañía junto a los numerosos invitados de Gondán.

En imágenes: La botadura del "Gondán Max" en Figueras, un éxito / Luisma Murias

"Tenemos un día espléndido, igual demasiado calor, pero si lo pedimos de encargo no sería mejor", anunció Platero a sus invitados y rodeado de buena parte de su familia, antes de empezar a desgranar una operación, la de botadura, que se gestó de manera impecable.

Veinte segundos

Aunque la pleamar de este jueves estaba fijada para las cinco menos diez, fue poco antes de cuatro de la tarde cuando los operarios comenzaron a cortar los tirantes que sujetaban el barco a tierra. Finalizada la operación hubo que empujarlo ligeramente con dos cilindros hidráulicos para que empezara su viaje al agua. Tardó unos veinte segundos en tocar la ría del Eo y entonces estallaron los aplausos. También sonó el himno de Noruega, entonado por la banda de gaitas El Penedón. Son tantas las botaduras de barcos noruegos en Gondán que los músicos castropolenses ya se lo saben de memoria.

"Salió todo perfecto" aplaudieron los trabajadores. Entre ellos estuvo Juan González, de 85 años y durante 46 años integrante de la plantilla. "Estoy muy emocionado porque he visto crecer esto", confesó. El "Gondán Max" es el más grande, pero se suma a una larga lista de quinientos barcos, así que la experiencia cuenta y mucho. Solo para Johanes es la construcción número 21 y le siguen dos más, dos remolcadores que ya están dando los primeros pasos de su fabricación en el interior de las naves de Gondán.

Una broma

Pero volviendo a la génesis de este proyecto, cuenta Platero que el armador preguntó por cuál era el máximo tamaño que podían construir. “Estuvimos negociando porque él lo quería todavía más grande, de 140 metros”, relata el presidente de Gondán. Explica también que el nombre cariñoso de “Gondán Max” surge de una broma: "Hay dos categorías en el mundo que son el Suezmax y el Panamax, los barcos más grandes que pasan por el canal de Suez y por el de Panamá e hicimos la broma".

El Gondán Max ha obligado a hacer infinidad de ajustes en el astillero figuerese. Para empezar, tuvieron que alargar la grada donde se construyó nada menos que 25 metros. “Una barbaridad”, señaló Platero. Y añadió: “No solo es más largo, sino más ancho, más alto… para que os hagáis una idea, un barco de los más grandes pesaba unas 4.000 toneladas y este 7.500 toneladas”.

“Es un barco multipropósito, no va a hacer una cosa sino al menos tres", señaló Platero de este gigante que estará especializado en una amplia gama de operaciones offshore. Además de tener capacidad para 173 tripulantes, portará dos submarinos controlados remotamente y una grúa de 250 toneladas, entre otras curiosidades.

Mucha expectación

En torno a las cuatro y media de la tarde el barco quedó amarrado al muelle del astillero, para disfrute de los cientos de personas que siguieron la maniobra desde las atalayas de Figueras y también desde el agua. Las buenas condiciones de la jornada hicieron que los dos remolcadores pudieran controlar a la perfección la embarcación hasta conducirla al muelle. Allí le queda otro año más de trabajo en Figueras (la fecha de entrega es en el último trimestre de 2027), antes de partir a Gijón, donde se le colocarán las últimas estructuras antes de partir a Noruega.

El “Gondán Max” compartirá espacio con las cuatro patrulleras encargadas por el Gobierno indonesio, los otros dos remolcadores de Østensjø y los dos buques oceanográficos para el gobierno alemán. Además, en la delegación de fibra están a punto de empezar la construcción de tres catamaranes de pasaje para Suecia. Y mientras todo esto ocurre, siguen adelante las grandes obras de ampliación del astillero.

“Las obras van muy bien, muy avanzadas, esperemos que hayamos acabado para final de año”, señala Platero. Se refiere al trabajo de vaciado del solar contiguo al astillero y que permitirá ampliar el espacio de trabajo a pie de ría. “Es nuestra mayor obra de ampliación. Estamos sacando 130.000 metros cúbicos de tierra para hacer una gran explanada. Ese espacio nos permitirá aumentar nuestra productividad”, contó el máximo responsable de Gondán a los numerosos invitados del acto de botadura.

Orgullo local

“Estamos orgullosos de que nuevamente una empresa castropolense vuelva a ser noticia y lo sea por hacer el barco más grande de su historia. No solo eso, sino que lo hace con alta tecnología y una capacidad elevada de inversión y de generación de empleo”, señaló el alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, convencido de que el “Gondán Max” no solo es una buena noticia para Castropol, sino para toda Asturias.

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Al evento asistieron numerosas personalidades de la vida social y económica asturiana como la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo; el bancario Pablo Junceda; el ex director general de Cajastur, Felipe Fernández o los empresarios Jacobo Cosmen y Pedro Luis Fernández, responsables de Alsa y GAM, respectivamente.