Cudillero da luz verde a una inversión de 350.000 euros para mejorar la red municipal de caminos

El Ayuntamiento de Cudillero acaba de sacar a licitación un nuevo proyecto de rehabilitación de caminos en el entorno rural por valor de 350.000 euros. El alcalde cudillerense, Carlos Valle, detalla que el objetivo es acometer treinta actuaciones repartidas por todo el territorio para atender "de manera ordenada y con un riguroso criterio de prioridad las demandas y peticiones vecinales".

El primer edil subraya que "este montante económico que sacamos a licitación se consigue gracias a la incorporación de remanentes en el presupuesto". Esta incorporación, añade, se elevó al pleno y no contó "con el apoyo favorable del partido popular".

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Este paquete de obras se suma a la puesta en marcha del primer plan de caminos de 2027. En este caso, Cudillero contempla otra partida económica "importante" y la idea es acometer los trabajos a lo largo del primer trimestre del próximo año.