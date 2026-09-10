José Antonio Beltrán Iglesias, "Chiruca", recibe el homenaje de las fiestas de Puerto de Vega tras toda una vida dedicada a la pesca: "Empecé con diez años en la mar. Me dio alegrías y tristezas"

"Es un logro llegar hasta aquí. Empecé con diez años en la mar". José Antonio Beltrán Iglesias, 'Chiruca', resumía así, con pocas palabras y muchos recuerdos detrás, lo que significaba para él convertirse este año en protagonista de uno de los actos más entrañables de las fiestas de Puerto de Vega, el homenaje que rinde la comisión de festejos a un marinero de toda la vida, dando continuidad a una tradición en la que uno entrega el testigo a otro y la memoria de la mar va pasando de generación en generación..

El sol acompañó una mañana en la que la villa marinera volvió a mirar hacia quienes han hecho del mar su oficio y su forma de vida. Esta vez le tocaba a 'Chiruca”'. Rodeado por su familia y por muchos vecinos que conocen bien su historia, recibió de manos del mayordomo saliente, César García, el ramo de plata y la talla de la Virgen que custodiará en su casa durante el próximo año.

Público durante el acto. / Ana M. Serrano

Pero detrás del ceremonial estaba, sobre todo, una vida plena. "Con permiso de mi padre me dejaron ir a la mar", recordó José Antonio para este diario poco antes de empezar el acto oficial en el balcón de la cofradía de pescadores y ante la virgen y la alfombra floral, con su foto, diseñada para la ocasión. Apenas era un niño cuando comenzó a acercarse a un mundo que terminaría marcando toda su existencia. El recuerdo de su padre aparece inevitablemente unido a aquel comienzo. Después llegó su pérdida cuando contaba 15 años. Poco después murió su m adre y llegó también la necesidad de continuar adelante.

Trabajo duro hasta los 60 años

Y esa vida se prolongó durante décadas. José Antonio trabajó hasta los 60 años, acumulando jornadas, mareas, amaneceres y temporales. Cuando habla de ello no idealiza el oficio. Lo cuenta como lo vivió: con momentos buenos y otros en los que la dureza se imponía.

"La mar me dio alegrías y tristezas", asegura. Las alegrías eran sencillas de explicar. "Cuando pescas bien y hace buen tiempo, es una alegría". Eran los días en los que la pesca respondía, la mar permitía trabajar y el esfuerzo encontraba recompensa. Pero el otro lado también estaba siempre presente. "Cuando está malo tiene sus dificultades y hay días que no ganas nada", recuerda.

Ese conocimiento acumulado durante tantos años permite a 'Chiruca' hablar no solo de su pasado, sino también del presente de un sector que observa con preocupación. Y ahí sus palabras se vuelven más contundentes. "Yo conocí una mar rica y ahora la mar está mal".

"¿Las soluciones? Pues hacer vedas para recuperar algo, o qué sé yo", plantea. Pero inmediatamente introduce la otra cara del problema: "Si haces vedas sin cobrar es complicado".

"Chiruca" recibe un detalle de manos de la alcaldesa, Ana Isabel Fernández. / Ana M. Serrano

Pero el homenaje de Puerto de Vega no fue únicamente una mirada al pasado. También se convirtió, a través de sus palabras, en una reivindicación de la realidad de los profesionales de la pesca y de las dificultades de un oficio que ha cambiado profundamente.

La emoción estuvo muy presente durante todo el acto. María Elena Fernández-Campomor, exprofesora y encargada de investigar la trayectoria vital del homenajeado, puso palabras al reconocimiento hacia José Antonio y, a través de él, hacia todos los hombres y mujeres vinculados al mar.

Habló de un medio "variable y caprichoso, imprevisible y agotador", de largas jornadas, de vientos, mareas, vedas y cambios legislativos. Y recordó que quienes trabajan en la mar deben aprender continuamente a adaptarse.

"Admiramos vuestra valentía"

"Admiramos vuestra valentía frente a un medio adverso, vuestra paciencia en los días difíciles y la superación con la que afrontáis los cambios", señaló ante los presentes, antes de lanzar una idea que resumía buena parte de su intervención: "La salud del mar es también nuestra salud".

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La Cofradía de Pescadores volvió a tener un papel destacado en una jornada en la que tampoco faltaron los obsequios de diferentes entidades y asociaciones de Puerto de Vega. La Sociedad de Amigos del Casino, la Peña La Sardinada, la propia Cofradía, el Ayuntamiento de Navia y la Comisión de Fiestas quisieron dejar un recuerdo al nuevo mayordomo. También estuvieron presentes las reinas infantiles y juveniles de las fiestas y la Banda de Gaitas de Corvera de Asturias. Hoy, jueves, se celebra la jira.