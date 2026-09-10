Puerto de Vega se llena para despedir Las Telayas con su multitudinaria jira de Frejulfe: "Este día es todo"
"Es un día importante para los de Vega, también un día de pena porque terminan las fiestas, es nuestra despedida hasta el año que viene", señalan los vecinos en su adiós a las celebraciones de Nuestra Señora de la Atalaya
Joaquín Álvarez tiene 89 años y fue uno más en el multitudinario desfile de salida de la jira de Frejulfe, la cita que pone el broche de oro a las fiestas de Nuestra Señora de la Atalaya, las populares "Telayas". A mediodía de este jueves, 10 de septiembre, ataviado con una camiseta de las fiestas del año 1965, el mismo año que se casó con su mujer, Cuqui García, que lo acompaña en el desfile, no quiso perderse la celebración: "La jira es el todo, es el fin de la alegría de estos días de fiesta".
El resumen de Joaquín Álvarez se repite entre todos los consultados. Tere Méndez, también vecina de esta localidad, señala que es un día de emociones encontradas: "Es un día importante para los de Vega, también un día de pena porque terminan las fiestas, es nuestra despedida hasta el año que viene". Tanto ella como el resto de asistentes, acudieron a la cita vestidos con el uniforme habitual: ropa blanca adornada con pañoletas y cintas de llamativos colores.
Eva María Hevia e Isabel Fernández son integrantes de la directiva de la Comisión de fiestas, un equipo variopinto de diez personas. Pese a la lluvia que se empeñó en deslucir el día grande, el 8 de septiembre, el balance es positivo. "Salió todo muy bien", señalan, al tiempo que agradecen el compromiso de los vecinos, que responden cuando se pide dinero para los festejos y también acudiendo a las actividades que se organizan durante el año.
"Organizar unas fiestas es mucho trabajo, pero merece la pena porque hay buen ambiente y el pueblo responde", resume Isabel Fernández. Añade María Eugenia Luiña, otra vecina ataviada como manda la ocasión, que la jira "es un día muy grande porque vamos todos". Manuel Jesús Pérez ejerce de portavoz de una pandilla de amigos bautizada "Playa de Coedo": "Esto es el culmen de una semana entera de fiestas, es día para pasar entre amigos y familia y pasarlo muy bien". Además, al ser una jornada festiva en todo el concejo de Navia, fueron muchas las personas de localidades vecinas que se acercaron a disfrutar de una celebración que estuvo acompañada de un inmejorable tiempo.
"Ir juntos y volver unidos"
Las charangas "Picante", "El Tatto" y "Paentamala" animaron el multitudinario desfile que partió puntual de la Avenida del Muelle para recorrer todo el casco antiguo. Al frente estuvo el capitán de la jira, papel que asume desde 2019 Marcos Baltar: "La idea es acabar la fiesta de la mejor manera que se pueda. La jira de Vega es ir todos juntos y volver unidos". A su lado está el párroco, Pedro Fernández, que disfruta de las celebraciones desde su llegada a la localidad hace trece años. "Las fiestas acaban con mucho ánimo, aunque también muy cansados. Lo más bonito es la hermandad de todo un pueblo", apunta.
José Juan González, Ángeles Padilla y José Manuel González repiten la misma idea y es que subrayan como factor clave la jornada de convivencia. "Hacemos este recorrido de 2,5 kilómetros hasta Frejulfe bailando y disfrutando y hay mucha unión", apuntan, al tiempo que destacan lo bonito de la llegada al pueblo, al caer el día.
A ocho de la tarde está prevista la salida desde Frejulfe. Caminarán hasta el parque Benigno Blanco, donde se celebrará la última verbena con Waykas y Banda Gaudí. Así se bajará el telón de unas fiestas que comenzaron el 30 de agosto con los juegos infantiles.
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