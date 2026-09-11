Los niños de Mántaras (Tapia) pierden su derecho a transporte y comedor gratuito: "Es un servicio que tenemos de toda la vida"
En base al acuerdo de 2021 entre Medio Rural y Educación los seis afectados viajarán gratis en la ruta que pasa por la zona, pero tendrán que pagar por las comidas
Las familias de Mántaras, en Tapia, están molestas por la decisión del Principado de retirarles el derecho a transporte y comedor gratuito a los niños de esta localidad. Se les transportará de manera gratuita al existir plazas en la ruta que cruza el pueblo, pero deberán pagar el comedor en el colegio público Príncipe de Asturias. La medida afecta a seis niños.
El problema reside en que el pueblo de Mántaras está ubicado a una distancia inferior a los 1.500 metros del centro educativo que se fijan como límite para el derecho a transporte y, por ello, se aplica esta medida. Las familias entienden que el Consorcio de Transportes no tiene en cuenta de que para acceder al centro por el trayecto más corto, los niños deben atravesar un cruce peligroso en plena N-634, un tramo sin aceras "que pone en peligro la seguridad de los menores". Además, ese paso directo no está permitido para los coches, por lo que para llegar en vehículo privado al centro hay que dar un rodeo que excede esa distancia mínima.
En base al artículo 6 de la resolución 12 de mayo de 2021 que firman las consejerías de Educación y Medio Rural para regular la prestación del servicio de transporte escolar para el alumnado de centros docentes públicos no universitarios se ofrece a las familias el transporte gratuito. Podrán subirse en la denominada como parada de La Ventosa, al existir plazas libres, sin embargo, se verán obligadas a pagar por el comedor. Así se lo trasladó la dirección del centro educativo a los afectados, que no lograron información directa ni del Consorcio, ni de Educación.
"Nos equiparan al pueblo de Tapia, pero no tienen en cuenta estos condicionantes. El cruce de Mántaras es peligroso", señalan las familias, que consideran injusta esta decisión. "Es un servicio del que disfrutraron los niños de Mántaras de toda la vida y ahora, precisamente cuando menos críos hay, nos ponen estas trabas y problemas. En lugar de facilitar la conciliación y poner medios para que podamos seguir viviendo en el Occidente, hacen justo lo contrario", lamentan.
El colegio Príncipe de Asturias está ubicado en un punto denominado Barredo, a medio camino entre Mántaras y Tapia. El curso pasado se repitió este problema, pero Educación escuchó su petición y pudieron disfrutar de comedor y transporte gratuito. Este curso vuelven a estar en el mismo punto.
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