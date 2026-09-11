El taramundés Miguel Vega logra, por tercer año consecutivo, el premio "Joven Cuchillero" con una pieza de monte hecha con cuernos de búfalo

El taramundés Miguel Vega ha vuelto a llevarse el premio "Joven Cuchillero" dentro del XLV Concurso de Cuchillería de Castilla-La Mancha, que se celebra en Albacete y al que han optado quince participantes con 47 piezas presentadas. "Estoy muy contento", señala Vega, que atiende a LA NUEVA ESPAÑA durante el viaje de vuelta a Asturias desde Albacete, donde, este jueves, tuvo lugar la gala de entrega de premios.

"Este reconocimiento nos llena de orgullo y emoción. Verle seguir los pasos de su padre y continuar con un oficio que forma parte de nuestra vida es, sin duda, uno de los mayores regalos", escribió su familia en las redes sociales de Navajas FV, el taller que regenta el padre de Miguel en Taramundi y donde el galardonado también trabaja de manera esporádica. Este año terminará en Gijon su formación en Automatización y Robótica Industrial.

Volviendo a la pieza premiada cuenta Miguel Vega que envió al concurso un cuchillo enterizo (es decir, en el que la hoja llega hasta el final del mango). Se trata de una herramienta de caza realizada en acero VG10. "Las cachas (las dos piezas laterales que recubren el mango) son de cuerno de búfalo decoradas y los remaches son pines de mosaico", cuenta el artesano. Tenía el boceto listo de este cuchillo y se decidió a hacerlo para el concurso. "Me fue bastante bien", bromea. También da cuenta del nivel de los cuchillos que competían en su misma categoría: "La competencia era muy buena".

Salón de Cuchillería

Su pieza estará expuesta en el Salón y Exposición de Cuchillería que se celebra estos días en Albacete y se prolonga hasta el 17 de septiembre. Tras el cierre, pasará a mostrarse en el prestigioso Museo de la Cuchillería de Albacete.

El XLV Concurso de Cuchillería, una cita impulsada por la Asociación de Cuchillería y Afines (Aprecu), cuenta con 19 galardones. En esta edición han recibido 47 piezas "procedentes tanto de Albacete y su provincia como de otros puntos de España, entre ellos Córdoba, Orense, Asturias y Madrid". El certamen cuenta con dotación económica conjunta asciende a 12.650 euros.

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Por otro lado, Miguel Vega ha vuelto a desarrollar este verano en Taramundi su exitoso taller "Monta tu navaja", en el que enseña a los visitantes a hacer una navaja artesana. "La actividad funciona muy bien. Es verdad que este verano lo notamos un poco más flojito que los anteriores, pero, en general, estamos contentos", señala el joven artesano.