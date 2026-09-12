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Malestar entre las familias de la escuela de bebés "Piyaván", de Vegadeo, al empezar el curso con la ausencia de tres educadoras

"Van a traer a profesionales de Castropol de manera temporal, pero no lo vemos normal", lamentan los afectados

Imagen de archivo del centro.

Imagen de archivo del centro. / T. Cascudo

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T. Cascudo

Vegadeo

Las familias de la escuela de bebés "Piyaván", de Vegadeo, que este curso se estrena dentro de la red regional "Les Escuelines/As Escolías", han denunciado la falta de planificación del Principado por no cubrir a tiempo las tres vacantes con las que cuenta el centro. No en vano, la escuela solo dispone de cinco de las ocho profesionales adscritas.

Dos de las educadoras acabaron su contrato el 31 de julio y la tercera solicitó un traslado, que se conoció antes del final de curso. Por todo ello, las familias afectadas creen que hubo tiempo de sobra para disponer el personal suficiente para el inicio de curso. "Piyaván" cuenta este año con cuatro aulas y alrededor de cuarenta alumnos matriculados.

El mayor problema se registra en el aula de 2 a 3 años, donde faltan dos educadoras. "Es un inconveniente importante en el periodo de adaptación, pues, para los niños es fundamental contar con una persona de referencia estable", explican. En el aula de 1 a 2 años está otra de las ausencias. Además, señalan que en Vegadeo no se está cumpliendo el acuerdo regional de disponer no solo una pareja educadora por aula, sino una persona de apoyo para todo el centro.

La dirección del centro ha explicado a las familias que, de manera provisional, se van a desplazar dos profesionales de la vecina escuela de Castropol para echar una mano en Vegadeo. Sin embargo, las familias consideran que no es una decisión adecuada. "No es normal, los niños no pueden estar cambiando de educadora. Nosotros solicitamos la continuidad de las dos personas que acabaron su contrato el 31 de julio como ocurrió en otros centros", indican los afectados.

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Desde la Consejería de Educación les han trasladado que están haciendo las convocatorias pertinentes para cubrir las plazas vacantes, aunque, de momento, no hay resultados.

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