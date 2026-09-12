Muere un vecino de 73 años de Valdés tras salirse de la vía y volcar su motocicleta a la altura del acceso a la playa de Cuevas

Trágico suceso en las carreteras asturianas. Un motorista ha fallecido este sábado tras sufrir una salida de vía con su motocicleta en la carretera N-634, a la altura del acceso a la playa de Cuevas, en el concejo de Valdés, según ha informado este sábado la Guardia Civil.

El siniestro se produjo sobre las 15.30 horas, en el punto kilométrico 500,410, cuando la motocicleta se salió de la vía por el margen derecho y terminó volviendo a la calzada, donde volcó. El motorista salió despedido y se golpeó la cabeza contra un elemento rígido, falleciendo como consecuencia del impacto. Utilizaba casco de seguridad.

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