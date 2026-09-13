Castropol celebra "un día histórico" en Burgohondo (Ávila), al estrenar su hermanamiento con una jornada de convivencia en esta tierra abulenses

Burgohondo y Castropol han dado este sábado un nuevo paso en un hermanamiento que quiere ir mucho más allá de una firma institucional. La localidad abulense celebró el primer Día de Castropol en Burgohondo, una jornada que reunió a autoridades, vecinos y representantes de diferentes colectivos de ambas localidades y que supone "el primer gran acto oficial" después de que ambos municipios formalizasen en sus respectivos plenos sus lazos. Y todo ello, gracias al Foro Comunicación y Escuela.

La plaza de Burgohondo se transformó para recibir a la delegación asturiana en una jornada marcada por el ambiente festivo y por unas temperaturas próximas a los 30 grados. "Esperábamos este día con mucha ilusión", reconoció el alcalde, Francisco Fernández, satisfecho con la respuesta de los vecinos y con un hermanamiento que, asegura, "se recibe y se percibe muy bien".

El objetivo de la jornada fue que los visitantes de Castropol, una delegación que representó las costumbres castropolenses, conocieran de primera mano cómo es Burgohondo.

Todo ello en vísperas además de unas fechas especialmente importantes para el municipio. Burgohondo se prepara ya para sus fiestas del Cristo de la Luz, que comenzarán el tercer domingo de septiembre. Este año, sin embargo, el municipio "ha querido adelantarse unos días para reservar una jornada entera a sus nuevos hermanos de Castropol".

"Para Castropol es un día histórico"

La jornada tuvo también un significado especial para la delegación asturiana. El alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, subrayó l carácter histórico de una visita que supone la primera presencia oficial del concejo en Burgohondo después de la firma de la carta de hermanamiento.

"Para Castropol es un día histórico", destacó. Hasta tierras abulenses se desplazó una representación de 34 personas con el propósito de mostrar parte de la historia, el patrimonio y la vida asociativa de Castropol. En la expedición participan representantes de distintos ámbitos, entre ellos el mundo del remo, de la historia local y del teatro y los alfombristas florales, una de las tradiciones culturales más reconocibles del concejo.

La jornada pretendió que el hermanamiento "tenga rostro y contenido".

Un hermanamiento que nació desde la educación

En el origen de esta relación se encuentra el Foro Comunicación y Escuela, un proyecto que desde hace años mantiene vínculos entre alumnos y centros educativos de Asturias y Ávila. Ese intercambio fue el germen de una relación que ahora ha acabado extendiéndose a los propios municipios.

El diputado provincial de Cultura de Ávila, Javier González, destacó precisamente ese recorrido y recordó que la Diputación Provincial mantiene un convenio con el Foro Comunicación y Escuela para favorecer los intercambios estudiantiles entre alumnos de la comarca asturiana de Castropol y Vegadeo y la provincia de Ávila.

Alfombra floral de El Pampillo, hecha en Burgohondo con motivo de las celebraciones. / R. A. S

Para González, el hermanamiento supone "un paso adelante, sobre todo en el ámbito cultural" y una forma de transmitir valores a las nuevas generaciones.

"Es fundamental que hagamos estas cosas, que los chavales conozcan cómo se trabaja en nuestros centros escolares, que puedan ir allí y ver cómo trabajan ellos y que los de allí puedan venir aquí", señaló.

El diputado definió la jornada como "un acto bonito y cultural" que permite mostrar cómo es Castropol y, al mismo tiempo, acercar a los visitantes la realidad de Burgohondo, su comarca y la provincia de Ávila.

La educación seguirá siendo precisamente uno de los pilares del hermanamiento. Burgohondo ya tiene pendiente devolver la visita y la intención es que el próximo año sean alumnos de sexto de Primaria quienes viajen hasta Castropol para continuar con los intercambios.

Del colegio al conjunto de la sociedad

Luis Felipe Fernández, coordinador del proyecto, insistió en que el propósito es que la relación entre Castropol y Burgohondo termine trascendiendo al propio Foro Comunicación y Escuela.

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"La idea es vincular los tejidos sociales", explicó Fernández. Se trata, añadió, de poner en contacto "a las diferentes asociaciones y colectivos que existen en los dos territorios" y conseguir que el hermanamiento se traduzca cada año en "hechos concretos".