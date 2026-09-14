Allande se sumará el próximo 19 de septiembre a la "Noche Internacional de Observación de la Luna" que promueve la NASA
La empresa Allande Stars hará un taller de diseño y lanzamiento de cohetes en Campo del Río y, al anochecer, habrá una observación guiada en Lago
Allande se sumará este próximo sábado a la Noche Internacional de Observación de la Luna, organizada anualmente por la NASA. Lo hará de la mano de la empresa de divulgación científica Allande Stars, que ha preparado una jornada lunar con una doble actividad: plantea un taller de diseño, construcción y lanzamiento de cohetes inspirado en el programa Artemis de la NASA y, a continuación, una observación guiada de la luna.
La NASA organiza desde 2010 la Noche Internacional de Observación de la Luna, un evento que "reúne a personas de todo el mundo en actividades para observar y aprender sobre el satélite natural de la Tierra". El objetivo, explican desde Allande Stars, es "visibilizar los programas de exploración lunar de la NASA, divulgar sobre ciencia y exploración espacial; y continuar inspirando al mundo a través de la observación de la Luna".
Los horarios
Las inscripciones para las dos actividades propuestas ya están abiertas. El taller de diseño, construcción y lanzamiento de cohetes tendrá lugar en el Área Recreativa Campo del Río (Allande). Comenzará a las 17.00 horas y va dirigido a mayores de 5 años. Tendrá una duración de dos horas y un coste de 18 euros. "Los participantes aprenderán sobre exploración espacial y sobre estas misiones espaciales, que han vuelto a poner el foco en la Luna, para después construir y lanzar sus propios cohetes", explican desde Allande Stars.
La segunda actividad comenzará a las 21.30 horas en la localidad de Lago. Esta cita va dirigida a mayores de 8 años y tiene un coste de 30 euros. "Se desarrollará una observación guiada de cielo nocturno en la que, con ayuda de telescopios y prismáticos, los participantes podrán explorar la superficie lunar", explican los promotores.
Y añaden: "La noche del 19 de septiembre la luna estará en fase creciente y alrededor del 56 % del disco lunar se verá iluminado por la luz del Sol, lo que facilitará la exploración de los cráteres, mares, valles y montañas en la superficie de nuestro satélite. Será una ocasión perfecta para despedir el verano mirando al cielo".
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