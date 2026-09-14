El corredor franquino José Manuel González Castrillón da el pistoletazo de salida a San Miguel con un emotivo pregón

El franquino José Manuel González Castrillón, más conocido por Castrillón y por su afición al atletismo, fue el encargado de dar el pregón de las fiestas de San Miguel, en La Caridad. Lo hizo reivindicando el papel de las comisiones de fiestas que sacan adelante los festejos de los pueblos y también la importancia de la carrera popular con motivo de las celebraciones franquinas, una cita a la que Castrillón jamás falla.

"Va ya por la décima edición y está asentada en el calendario atlético de muchos corredores que, año tras año, vuelven a La Caridad a correr su Carrera de San Miguel. Esperemos que se siga haciendo muchos años más, porque las fiestas de San Miguel sin la carrera no serían lo mismo", señaló Castrillón, guardia civil de profesión.

En este sentido, recordó los nervios en los días previos a una prueba que para él es de las más importantes de su calendario deportivo. Contó Castrillón que la cita nació en 1967 de la mano de Miguel Sánchez, al que después le dio relevo José Antonio Acevedo. "Un gran referente del atletismo asturiano de aquella época, y un gran referente para mí, ya que fue mi entrenador durante los años de juventud, donde conseguimos estar en posiciones destacadas tanto a nivel provincial como nacional", añadió el pregonero. Tras varios años de ausencia, la carrera se recuperó hace una década de la mano del edil Julio César García y del club A Caridad Atletismo y vuelve a estar asentada en el calendario de la comarca.

Agradecimientos

El pregonero comenzó su discurso agradeciendo al Consistorio y a la Sociedad de Fiestas de San Miguel (Sofisami) que pensaran en él para abrir las celebraciones. "Ser profeta en tu tierra nunca es fácil y esta distinción que me otorga mi Ayuntamiento me hace sentirme muy querido en mi pueblo", señala Castrillón, de 53 años y natural de San Juan de Prendonés.

A lo largo de su intervención, en el salón de plenos del Ayuntamiento de El Franco, repasó sus recuerdos de San Miguel. "Cuando era niño bajaba con mis padres a la fiesta, siempre con las mejores galas que me compraban en 'Dacosta' normalmente", contó, así como sus impresiones de las orquestas y las atracciones. Se acordó también del San Miguel de 1992, uno de los pocos a los que no asistió por estar en la academia de la Guardia Civil.

Terminó su discurso con una "especial mención" a las diferentes comisiones de fiestas. "Son una parte importantísima, si no la que más, a la hora de tener las fiestas en nuestro pueblo, haciendo un trabajo sin descanso durante todo el año para que todos los vecinos podamos disfrutar de nuestras fiestas", apuntó.

También dio las gracias a su familia por apoyarle en su intensa actividad deportiva. Los éxitos, dijo, "no son solo del que los consigue, sino de todos los que rodean a ese deportista, familia, amigos, entrenadores…..que le dan la estabilidad y la fuerza para llegar a materializar el trabajo que está realizando con los entrenos diarios".

Eventos festivos

El grueso de San Miguel corre a cargo de Sofisami, con la colaboración del Ayuntamiento de El Franco, y tendrá lugar entre el 25 y el 29 de septiembre. El programa llega con novedades como la recuperación de las carrozas de los pueblos, "una tradición que tuvo especial protagonismo en otras épocas". Será el domingo 27 y, en esta edición, se homenajeará a las carrozas de 1984.

El viernes 25 será el día de la charanga. A las 20.30 horas tendrá lugar el chupinazo desde el Ayuntamiento, seguido de la tradicional charanga por las calles de La Caridad. La primera verbena será a cargo de América S. L. y Alejandro Martínez DJ.

El sábado 26 será San Miguelín, con sesión vermú a cargo del Dúo Puma. Por la noche, actuarán Cuarta Calle y Banda Gaudí y también habrá fuegos artificiales. El domingo habrá una sesión vermú a cargo de Los Blue Yeyés y cerrará la jornada el grupo Escuela de Calor.

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El lunes 28 estará dedicado a la infancia y tendrá lugar el tradicional reparto del bollo. Será a partir de las 20.00 horas y estará amenizado por la Charanga A Trangayada y el grupo Clandestías. El martes 29 será el día central de San Miguel con misa a las 13.00 horas seguida de procesión y sesión vermú con Jaime Paredes. También tocará en la última verbena junto al Grupo Ideas.