Gigantes esculturas toman Grandas de Salime para reivindicar el valor del Camino de Santiago: "Están gustando mucho"

Con motivo del Día Europeo del Camino de Santiago, Grandas de Salime ofrece esta semana una completa programación cultural. La primera actividad ha sido la inauguración, este lunes, de la exposición "Paso y Permanencia", una instalación escultórica de Rubén González Prieto, formada por dieciséis piezas de grandes dimensiones que tienen tomado todo el trayecto del Camino a su paso por la villa de Grandas.

"Estoy muy contento. A la gente le gusta. Son piezas curiosas que representan a humanos y que constituyen un photocall gigante", señala el artista natural de Morcín y afincado en Grandas desde hace once años. Además, ha hecho del Camino de Santiago su modo de vida, ya que regenta un hotel y el popular bar-tienda Restrepo, cuya clientela son principalmente peregrinos. La exposición, inaugurada hoy por el director de Patrimonio, Pablo León, se puede visitar hasta el domingo, 20 de septiembre.

Otro de los conjuntos ubicados en Grandas. / R. T. C.

"Paso y Permanencia nace de la voluntad de poner en el centro a las personas que dan vida al Camino: quienes llegan y quienes habitan el territorio. El título alude al paso como esencia histórica del Camino de Santiago, entendido no solo como tránsito, sino como experiencia de transformación mutua", señala el programa ideado por el Principado de Asturias.

Ese intercambio y tránsito entre los que están y los que llegan se representa a través de diferentes figuras, algunas recrean escenas cotidianas de la zona rural (desde niños jugando a un leñador)

y otros son peregrinos en ruta a Santiago. Especiales son las dos últimas piezas, que despiden al peregrino que deja Grandas y que recuerdan a los dos primeros peregrinos que vio Rubén en su vida: fue en 1993, en Santiago de Compostela. Quedó impresionado y más lo habría estado de saber que ahora vive del Camino.

Destino de las piezas

La mayoría de las piezas miden dos metros de alto y están hechas en madera de abeto finlandés, elegida por su buena resistencia a la intemperie. Además, todas llevan un toque de color característico en alguna parte de la pieza. Cuenta Rubén González que no sabe cuál será el destino de las esculturas una vez se acabe la muestra, elaborada en el último mes. "La gente quiere que se queden, pero no sé muy bien qué va a pasar. A mi también me gustaría que alguna se quedara en el pueblo, pero en todo caso no se van a quedar en el olvido, pues las seguiré conservando y exponiendo en mis negocios", señala.

Además de disfrutar con esta singular instalación escultórica, Grandas acogerá una extensa programación durante toda la semana. Este martes, 15 de septiembre, de 11.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas habrá una demostración de tornería que correrá a cargo de Arturo Iglesias, el "torneiro" del Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro". Además, a las 19.00 horas en la casa de cultura tendrá lugar el cuentacuentos teatralizado "Leyendas del Camino".

Talleres, cuentacuentos y un videomapping

El miércoles 16, a las 12.00 horas habrá un taller de fillolos en la cocina del Museo Etnográfico y, a las 17.00 horas habrá una visita guiada al equipamiento a cargo de Ambás y Ramsés. El jueves 17 está programado un taller de procesado de lana xalda a cargo de la artesana Paz Mesa, una demostración de procesado y la emisión del videopodcast "Por buen camino" y un espectáculo de cuentacuentos. Se cerrará la jornada con un videomapping sobre el Camino a cargo de Rob Loren que se proyectará sobre la Colegiata El Salvador y rinde homenaje al Camino Primitivo en la frontera asturiana. Habrá dos pases, a las 21.15 y a las 22.00 horas.

El viernes 18 se ha programado un taller de creación literaria a cargo de Miguel Rodríguez Monteavaro, un taller de baile asturiano por Nel Villanueva y animación por los bares de Grandas.

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El sábado 19 habrá demostración en vivo de elaboración de cestería de castaño, un "pasabares" a cargo de Caldo y Os Rabizos y un pasacalles mitológico. Finalmente, el domingo 20 se cerrará el programa con una ruta urbana guiada por el experto en urbanismo David Alonso. Saldrá a las 12.00 horas del parque grandalés. El fin del programa será musical, a cargo del grupo de pandereteras de Cangas Otramiente. Será a las 13.00 horas en la casa de cultura.