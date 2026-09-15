El imponente caballo "Atila" logra el título al mejor cruzado de Asturias

"Atila", un caballo cruzado de 8 años se ha alzado con el título de campeón de Asturias este fin de semana en Cangas del Narcea, su casa. Pertenece a Héctor Martínez, de San Esteban de Cibuyo, desde finales del pasado año cuando lo adquirió a un amigo de Badajoz, el criador Amador Martín.

Manuel Iglesias con «Vistoso Rosa» en la pista del concurso de Cangas del Narcea. | R. D. Á

"Desde que lo vi hace un año me enamoré de él, me gustó mucho cómo se movía", asegura el cangués, que comenzó con su afición a los caballos hace 22 años. Lo que más destaca de "Atila" es su físico. Es un imponente caballo de 1,68 metros de altura a la cruz. Pero para su dueño lo más extraordinario es su carácter. "Es supercariñoso, se deja querer", añade Martínez.

Al primer concurso al que lo presentó fue al de Belmonte de Miranda, donde se proclamó campeón por primera vez, volvió repetir título en Tineo y en Cangas del Narcea, haciéndose finalmente con el galardón de campeón de Asturias, que suma la puntuación obtenida en el circuito de concursos que se celebran por la región. Para el caballo, recién llegado a Asturias, era su primera vez participando en concursos, aun así, logró convencer a diferentes jurados de su valía.

Detrás de un concurso morfológico hay mucho trabajo y constancia. "Hay que tener mucho cuidado con ellos y tener unas instalaciones para que aprendan a moverse al paso, al trote y al galope, además de cuidar la alimentación, la crin y la cola", destaca Martínez, que asegura que llevarse un premio con su caballo es "una satisfacción" y más aún si es el "máximo título que puedes conseguir en Asturias". Aunque para Héctor Martínez lo mejor es poder disfrutar del día a día con su caballo.

El cangués Manuel Iglesias, de yeguada la Perla en Portiella, se dedica precisamente a preparar caballos para los concursos y su trabajo también ha tenido recompensa en el campeonato asturiano, al llevarse el título de campeón de pura raza española un caballo con el que lleva trabajando algo más de un año. Se trata de "Vistoso Rosa", de Yeguada Couso en Langreo, que también llegó a Asturias de Badajoz.

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Lo más destacado de este ejemplar de cuatro años es que es "un caballo muy completo, con mucha raza y belleza, se ciñe muy bien al patrón racial y no tiene defectos relevantes", que recuerda que ya el año pasado consiguió el título de campeón de Asturias como potro.