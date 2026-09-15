En marcha la obra para convertir el campo del Este, en La Caridad, en el primero de hierba artificial del Navia-Eo

Los trabajos para convertir el campo del Este, en La Caridad, en el primero de hierba artificial del Navia-Eo marchan a buen ritmo. El contrato se adjudicó el pasado 30 de julio por 532.193 euros a la empresa gallega Urban Global 2018 S. L. y las obras empezaron en agosto. Si no hay retrasos sobre los tiempos previstos, la capital franquina estrenará instalaciones el próximo octubre.

Aunque la partida destinada por el Principado para estos trabajos fue de 600.000 euros, finalmente las obras salieron a concurso por 564.063 euros (IVA incluido) y se adjudicaron por un montante ligeramente inferior y un plazo de ejecución de tres meses. La empresa Urban Global, experta en diseño, construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas, se hizo con la adjudicación, imponiéndose como mejor oferta frente a las otras dos firmas que optaron al concurso.

Mientras los trabajos estén en marcha, La Caridad Club de Fútbol ha derivado los entrenamientos y los partidos al campo de El Marón, en Valdepares. Este fin de semana empieza la liga el equipo femenino y, el 27 de septiembre, el masculino. El resto de categorías comienzan la competición en octubre. "El Marón está sufriendo, pero es lo que toca", señala el presidente del club, Juan Pablo Álvarez, muy contento de ver hacerse realidad este proyecto.

Sueño comarcal

La alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, se muestra satisfecha con la actuación. "La empresa nos dice que en octubre estará listo. Realmente el grueso de la obra es el vaciado de la parcela, pues la instalación del césped es relativamente rápido", señala la primera edil, orgullosa de ver cumplido "un sueño" de los clubes de la comarca. No en vano, el Navia-Eo era la última zona de Asturias donde no existía ninguna instalación de hierba artificial.

El Ayuntamiento de El Franco celebró el sábado su Gala del Deporte y contó con la presencia de la directora General de Actividad Física y Deporte del Principado, Manuela Eleazar Fernández, a la que se le pidió que sigan llegando más instalaciones de este tipo a la comarca. "Le dijimos que esperamos que sea la primera obra de muchas, porque el Noroccidente lo necesita. Es una deuda histórica. Agradecemos haber sido elegidos para empezar, pero hay necesidades en otros concejos de la comarca", señala Cecilia Pérez.

Noticias relacionadas

Por cierto, la gala franquina sirvió también para despedir al concejal Julio César García, al frente de la cartera de Deportes del gobierno de Cecilia Pérez desde hace once años (hará doce el próximo mayo). Asegura el edil que motivos de salud y laborales le han llevado a decidir su adiós de la política. Por eso, la gala de este sábado fue la última dirigiendo la concejalía.