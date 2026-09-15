San Tirso de Abres impulsa un cinturón verde y una comunidad energética con 73.000 euros de apoyo autonómico

San Tirso de Abres contará con 73.000 euros de financiación del Gobierno regional para poner en marcha dos actuaciones consideradas "estratégicas" para el futuro del concejo: la creación de un cinturón verde frente a los incendios forestales y el desarrollo de una comunidad energética local.

El anuncio lo realizó el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, durante la presentación, este martes, del proyecto Estrategia de reconversión de terrenos para la agroecología y la biodiversidad, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de San Tirso de Abres y subvencionada por el Principado que contará con cerca de 20.000 euros en su primera fase.

La actuación pretende dar respuesta a uno de los problemas que afectan a buena parte del medio rural: el abandono progresivo de las tierras agrarias como consecuencia del envejecimiento de la población y del cese de la actividad tradicional. Una situación que, además de hacer perder superficie productiva, incrementa el riesgo de propagación de los incendios forestales.

El proyecto se centrará en la zona considerada de mayor riesgo del municipio, en la margen izquierda del río Eo y en las proximidades de O Chao, capital del concejo, según informa el Principado. El objetivo es delimitar la interfaz entre las áreas urbanas y forestales y recuperar terrenos actualmente baldíos para convertirlos en un cinturón verde que funcione al mismo tiempo como espacio defensivo y productivo.

Ponte defendió la necesidad de convertir el abandono de las tierras en una oportunidad para generar actividad económica y reforzar la seguridad del territorio. "A través de esta estrategia de reconversión de tierras se pretende convertir un riesgo en una oportunidad, mediante la creación de un cinturón verde con parcelas abandonadas para que vuelvan a ser cultivadas de manera sostenible", señaló.

Doble vertiente: protección y recuperación de terrenos

La actuación tendrá, por tanto, una doble vertiente. Por un lado, permitirá crear una franja de protección frente al fuego en torno a las zonas habitadas y, por otro, facilitará la recuperación de terrenos para usos vinculados a la agroecología. El proyecto contempla también el seguimiento continuo de la huella de carbono.

El plan técnico tendrá una duración de doce meses y será desarrollado por un consorcio especializado formado por Nanoma, Quercus Rural y Cooptimiza. Durante este periodo se elaborarán las bases cartográficas y normativas necesarias para avanzar hacia la futura implantación de un Espacio Test Agrario Agroecológico.

A esta primera iniciativa se suma una ayuda de 53.000 euros destinada a crear una comunidad energética local en San Tirso de Abres. Ambos proyectos elevan hasta los 73.000 euros la inversión autonómica prevista en el concejo.

También en otros puntos de la comarca

La apuesta se ampliará al conjunto de la comarca de Oscos-Eo, donde la inversión superará los 100.000 euros, al añadirse otras actuaciones por valor de 30.000 euros.

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Durante la presentación, Ponte vinculó estas iniciativas con un modelo de desarrollo rural que combine actividad económica, conservación del territorio y sostenibilidad ambiental. "Si queremos que Asturias sea un paraíso natural tiene que ser medioambientalmente sostenible y socialmente responsable, porque solo puede haber prosperidad económica si hay prosperidad ecológico", afirmó.