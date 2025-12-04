El grito desesperado de Navia por una infraestructura en mal estado: ¡Barbón arregla el espigón!
La plataforma vecinal que reivindica una obra en el dique vuelve a ponerse en contacto con la administración regional al ser la situación, con las últimas marejadas, "preocupante"
Navia vuelve a alzar la voz ante lo que considera una amenaza cada vez más cercana. Una integrante de la plataforma Salvemos el espigón de Navia ha remitido una nueva carta al presidente del Principado, Adrián Barbón, para reclamar una actuación "urgente" en la defensa marítima del municipio, una petición que se trasladó en otras ocasiones sin obtener respuesta.
En su misiva, la vecina, Ana Gorgojo, recuerda los temporales que azotan estos días la costa occidental y advierte de que los daños podrían "multiplicarse" en las próximas semanas si no se actúa a tiempo. La propuesta que plantea es concreta: "La ampliación de 40 metros del espigón", una obra que, sostiene, sería ahora asumible, pero que podría convertirse en una reparación mucho más costosa si el mar termina por agravar una situación que consideran crítica.
Una conversación "cordial"
"Es muy preocupante, porque vamos a tener unos daños que costará mucho solucionar", señala en su carta, donde alude también a lo ocurrido en Valencia, un ejemplo que menciona como advertencia de las consecuencias de no intervenir cuando aún es posible hacerlo.
La plataforma solicita además ser recibida por el presidente autonómico para poder conversar "cordialmente" y estudiar posibles soluciones de manera conjunta. El escrito concluye con un llamamiento a la escucha y al diálogo, a la espera de una respuesta institucional que, por el momento, no se ha producido.
La plataforma que puso es estado del dique en manos de la Fiscalía, no ha recibido tampoco respuesta de la justicia.
