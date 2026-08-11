Patricia Suárez, escritora ganadora del Premio Fernán Coronas por su poemario "Xenero disputa": "Este libro no solo está escrito en asturiano, también está pensado en asturiano"

Patricia Suárez recibió con especial alegría la noticia de que "Xenero disputa" había sido elegido por unanimidad como ganador del XXXII Premio Fernán Coronas de poesía en lengua asturiana. No era un poemario nacido expresamente para un concurso, sino un proyecto "con recorrido, transformaciones y meses de reflexión detrás".

"Lo recibí muy contenta porque este libro formaba parte previamente de un proyecto que desarrollé en 2024 durante una residencia de literatura en A Coruña", explica la autora, natural de Mieres y residente actualmente en Oviedo. Aquella estancia le permitió dedicar un mes prácticamente en exclusiva a la creación, aunque el poemario que resultó ganador en Cadavedo no terminó allí. "Un mes de creación literaria es poco. Después el texto fue creciendo y cambiando, porque luego tienes una vida muy activa y vas trabajando sobre él de otra manera"

La residencia sirvió como punto de partida para un libro que coloca en el centro preguntas sobre la identidad, el cuerpo, el lenguaje y la ficción. Suárez recuerda que durante su elaboración tenía muy presente la reflexión filosófica sobre cuánto hay de construido en aquello que creemos ser.

Preguntas abiertas

"Quise partir de qué hay de construido en aquello que pensamos que somos y de cómo las palabras, que son mi materia prima, pero también las normas y las ficciones, participan en nuestra identidad", señala. El reto consistía en trasladar esa cuestión a la poesía: "Era llevar esa pregunta al verso y hacerla más abierta, de manera que pudiera plantear más cuestiones y no limitarse únicamente a responderlas".

De ahí surge el territorio de la obra premiada en Valdés. "El libro nace de esa disputa entre lo que creemos real y aquello que inventamos para comprender la realidad mejor", resume la poeta. Una confrontación que atraviesa distintas dimensiones de la identidad y que el jurado destacó precisamente por abordar una temática poco habitual dentro de la literatura asturiana.

La elección de la lengua tampoco es circunstancial. Para Patricia Suárez, el asturiano no funciona únicamente como vehículo expresivo de una obra concebida previamente desde otro código.

"El libro está escrito en asturiano porque no solo está escrito en asturiano: está también pensado en asturiano", subraya. Una decisión profundamente vinculada con su propia biografía y con la lengua que forma parte de su entorno cotidiano. "Está escrito con un vocabulario familiar para mí. El asturiano forma parte de mi día a día y me ayuda a construir muchas cosas más allá de la propia literatura", explica. En el poemario confluyen así "identidad y ficción, cuerpo y lengua", pero también"una visión mucho más personal de mi manera de pensar y de plantearme las definiciones".

Esa dimensión lingüística fue también uno de los aspectos señalados por el jurado del Fernán Coronas, que valoró la calidad de la lengua empleada y la combinación de emoción y pensamiento que sostiene el libro.

«Los premios ayudan a sentir que vas cumpliendo etapas»

A sus 27 años, Patricia Suárez cuenta ya con varios libros publicados y una trayectoria literaria que comenzó muy pronto. Su primera obra apareció cuando apenas tenía 18 años, una circunstancia que le permite observar con cierta distancia la etiqueta de autora joven.

"Los concursos son importantes porque te dan ese impulso de sentir que vas cumpliendo etapas y propósitos", afirma. Pero rechaza que ese estímulo deba asociarse exclusivamente a quienes empiezan. Era la primera vez que se presentaba al certamen. "Fue un poco por casualidad. Tengo unos compañeros de profesión maravillosos que me animan a todo y la verdad es que fue un empuje de casualidades y de gente estupenda lo que hizo que finalmente presentase el libro".

El jurado del Premio Fernán Coronas se reunió el pasado 7 de agosto en la casa natal del Padre Gal, coincidiendo con el 142 aniversario de su nacimiento. Entre los veinte poemarios presentados, récord de participación del certamen, fueron seleccionados cuatro finalistas. El tribunal destacó de la obra el «compromiso intelectual y ético» que contiene y su reflexión sobre el cuerpo, la identidad y la libertad, además de la combinación de pensamiento y emoción. Estuvo integrado por Inaciu Galán, como presidente; Marta Mori, como secretaria, y las escritoras María Esther García López, Carmen Guardado, Susana Sela y Mercedes Ruisánchez, ganadora de la edición anterior.

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La entrega del galardón tendrá lugar, siguiendo la tradición, durante la fiesta de La Regalina, el domingo 30 de agosto.