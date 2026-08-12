Luarca espera al eclipse con 200 plazas de aparcamiento ya reservadas y cancela el alquiler de camas municipales por falta de demanda

Luarca ultima los preparativos para recibir a quienes se desplacen a la villa con motivo del eclipse, previsto hoy, miércoles por la tarde. El Ayuntamiento de Valdés contabiliza ya alrededor de 200 reservas de aparcamiento, una cifra a la que habrá que sumar todos aquellos visitantes que lleguen sin reserva previa. El concejal de Promoción Económica, Ismael González, admite que prever la afluencia final "es una lotería".

El Ayuntamiento había contemplado inicialmente habilitar, dentro de su dispositivo oficial, camas con coste municipal, una posibilidad de la que finalmente dio marcha atrás "debido a la falta de demanda". La atención se centra ahora en organizar la llegada de vehículos y facilitar el estacionamiento ante una jornada que puede congregar a un número importante de personas.

Noticias relacionadas

Autocaravanas en la calle Nené Losada Rico, en una estampa poco habitual. / Ana M. Serrano

Como puntos de observación, el gobierno local recomienda Luarca, entre el barrio del Carrasqueo, la carretera del Faro, el paseo del Muelle y el mirador de Torrealtina, el campo de la Regalina y el cabo Busto.