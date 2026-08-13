Luarca City: la camiseta que volvió treinta años después para unir generaciones y hacer una labor solidaria

Lo que nació como una ocurrencia entre amigos durante un lluvioso verano de Luarca ha regresado más de treinta años después convertido en una iniciativa solidaria. La camiseta de "Luarca City", que muchos todavía recuerdan, sirve ahora para apoyar las actividades de los mayores de una residencia y para acercar este centro a la vida del pueblo.

Luis Morilla recuerda que todo comenzó alrededor de 1991. Un grupo de amigos estaba reunido en su casa cuando una de ellas apareció con una camiseta de "Paris City" decorada con imágenes de la capital francesa. La idea surgió casi de inmediato: hacer algo parecido, pero dedicado a Luarca. "Dijimos: 'jolín, qué buena idea sería hacer algo de Luarca City'", recuerda con una sonrisa.

Calcar los edificos más reconocibles

Bajaron al quiosco del parque, compraron varias postales con imágenes de la villa y, utilizando papel vegetal, "calcamos algunos de sus lugares más reconocibles". Después compusieron el dibujo que acabaría estampado en las primeras camisetas.

Foto de familia en la residencia con parte de los 146 usuarios del centro. / Ana M. Serrano

Encargaron 250 unidades en una serigrafía de Lugones y comenzaron a venderlas con la ayuda de una tía de Luis Morilla que entonces tenía una zapatería y les permitió instalar allí un pequeño punto de venta. El éxito fue inmediato. "En dos días vendimos las 250 camisetas y tuvimos que encargar otras 250, porque nos volaron", cuenta Morilla, quien es el portavoz del grupo.

Durante un tiempo, la tía de Luis Morilla, Conchita siguió vendiendo las que quedaban y guardaba el dinero para aquellos jóvenes en sobres con sus nombres. Después, el proyecto terminó desapareciendo y la camiseta quedó como un recuerdo de aquella época.

Hace un par de años volvieron a encontrarse con ella. "Vimos a una señora mayor vistiendo una de las camisetas originales y nos hizo especial ilusión", Surgió la duda y, a la vez, la pregunta: "Dijimos: todavía sigue viva esa camiseta ¿Hacemos más?", recuerda Luis.

El grupo de amigos, que continúa unido desde la infancia, decidió recuperar el diseño, pero esta vez con otro objetivo. "Con 58 años no íbamos a ponernos a vender camisetas para ganar dinero nosotros", explica. De ahí surgió la idea de destinar la iniciativa a una entidad de Luarca y finalmente llegó a la residencia Abhal de Villar de Luarca.

Abrir la residencia a la comunidad

La directora del centro dedicado, Sandra Cuesta, explica que la propuesta fue recibida "con mucha ilusión". Las camisetas se venden allí por 10 euros y la intención es también conseguir que la gente se acerque al centro.

"Queremos abrir la residencia a la comunidad, que la gente rompa los estigmas y vea lo que hay aquí", señala. Por eso prefieren que quien quiera hacerse con una de ellas tenga que acudir personalmente a la residencia.

Los mayores también participan en el proyecto. En su junta mensual deciden a qué se destinan los fondos recaudados. Buena parte del dinero está ayudando a financiar excursiones y otras actividades, además de nuevos proyectos destinados a mantenerlos activos.

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Este miércoles el grupo de amigos acudió a la residencia para celebrar una jornada de convivencia con los usuarios. La cita permitió reunir a algunos de los protagonistas de aquella historia y compartir con los mayores cómo nació el diseño. Ahora el objetivo es que cada vez sean más quienes la luzcan, especialmente en jornadas populares como el Día del Cofrade, cuando la Cofradía de San Timoteo reparte el bollo.