Sardinas, cabezudos, juegos acuáticos y verbena: el menú de la segunda jornada del Rosario en Luarca

Las fiestas de Nuestra Señora del Rosario ya llenan Luarca de actividad. Tras la verbena inaugural coincidiendo con el día del eclipse, este jueves tocó salida de cabezudos y la tradicional sardinada servida junto a la Cofradía de Pescadores. La organización dispuso 400 kilos del apreciado pescado y se mostró satisfecha con la respuesta de la gente.

Los hinchables y juegos acuáticos en el parque completaron el programa, que se cerró a medianoche con la segunda verbena. La presidenta de la comisión de fiestas, Carlota Iglesias, señala que la primera jornada, coincidiendo con el eclipse, no resultó tan buena como esperaban. Para ese día organizaron una bonitada, sin embargo, las condiciones del tiempo hicieron que la afluencia de gente a la capital fuera menor de lo esperado. En este sentido, Iglesias considera que fue una "completa mala idea" la decisión de peatonalizar el centro del pueblo.

"Solo se consiguió que el pueblo estuviese vacío y en esto estamos de acuerdo nosotros y muchos restaurantes. Se esperaba mucha gente, pero al final no hubo nadie", señala.

El menú para este viernes comienza a las 12.00 horas con la segunda salida de los cabezudos. Pasearán por las calles de Luarca acompañados de la charanga El Trasgu. A partir de las 16.30 horas están previstos los juegos náuticos en la dársena portuaria y, desde las 23.00 horas, tocará verbena en La Llera. En este caso actuarán Fussión y Disco móvil Danky.

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Cambio de la misa

Por otro lado, desde la parroquia han anunciado un cambio importante de cara a la jornada central de las fiestas. La misa del Rosario será a las 16.00 horas en la iglesia de Santa Eulalia y cantada por la coral del mismo nombre. A continuación, tendrá lugar la icónica procesión marítima.