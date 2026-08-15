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La soprano Yolanda Montoussé, recibirá la máxima distinción de la coral Villa Blanca, de Luarca

La veterana agrupación coral valdesana hará "Socia de Honor" a la reconocida cantante lírica este próximo 17 de agosto en la iglesia parroquial de Santa Eulalia

Yolanda Montoussé en Luarca.

Yolanda Montoussé en Luarca. / R. T. C.

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T. Cascudo

Luarca (Valdés)

La Coral Villa Blanca concederá su máxima distinción a la soprano asturiana Yolanda Montoussé Roldán, a quien nombrará Socia de Honor 2026. El acto se celebrará este próximo 17 de agosto a las 20.15 horas durante el tradicional XXXIX Concierto de Verano / Día del Socio en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Luarca, una velada que estará dirigida por David Colado Coronas y contará con el acompañamiento al piano de Lisa Tomchuk.

La concesión de este galardón supone un emotivo reconocimiento para la artista, quien asegura que la distinción la hace "muy feliz porque me lo da la coral Villa Blanca, que es una de las más antiguas de Asturias". Montoussé confiesa que, aunque ha recibido otros premios a lo largo de su carrera, este resulta "muy significativo" por un doble motivo: "Primero porque me lo dan las voces y yo parto del mundo coral y, segundo, porque estoy casada con un luarqués y estoy muy vinculada a este concejo desde hace treinta años".

La homenajeada cuenta con una brillante y dilatada trayectoria artística que comenzó en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo. Continuó perfeccionándose en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid de la mano del tenor Alfredo Kraus. Con una intensa actividad que abarca la ópera, el oratorio y el recital en escenarios como el Teatro Campoamor, el Auditorio Nacional de Madrid o auditorios de Alemania, Austria y Francia, Montoussé ha trabajado bajo batutas de prestigio internacional como Josep Pons, Víctor Pablo Pérez o Enrique García Asensio.

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Asimismo, la soprano destaca por su vocación pedagógica como docente de Canto en la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias y preparadora vocal de agrupaciones como el Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia, un perfil de entrega a la voz que ahora se verá arropado y homenajeado por el público y los coralistas luarqueses.

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