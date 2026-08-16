El Descenso Ecológico del Esva celebra 29 años de compromiso con el río Esva y con el Valle de Paredes: "Es un acto de amor"

El Valle de Paredes volvió a encontrarse este 15 de agosto alrededor de su río para celebrar una de las citas más arraigadas de la parroquia: el ya XXIX Descenso Ecológico del Esva. Una jornada de "convivencia, reivindicación y defensa del entorno natural" que este año tuvo además un significado especial, al coincidir con el 25 aniversario de la distinción de Paredes como Pueblo Ejemplar.

Vecinos, participantes, autoridades y visitantes se dieron cita desde la mañana para acompañar una celebración que, después de casi tres décadas, mantiene "intacta", según la presidente de la asociación de vecinos organizadora, Marisa García, su razón de ser: disfrutar del cauca del Esva mientras se contribuye activamente a conservar limpio el río y sus márgenes.

La presidenta vecinal fue la encargada, como todos los años, de dar la bienvenida a los presentes, entre ellos autoridades municipales como el alcalde, Óscar Pérez. En su intervención destacó que "veintinueve años descendiendo las aguas del Esva y limpiando sus orillas representan mucho más que una tradición".

"Son un acto de amor y de defensa de nuestro entorno natural", recordó, poniendo también el acento en la importancia de mantener vivo ese compromiso para las nuevas generaciones.

La jornada sirvió igualmente para echar la vista atrás y recordar los 25 años transcurridos desde que la parroquia recibió la distinción de Pueblo Ejemplar, un reconocimiento que puso en valor "la unión de sus vecinos y su esfuerzo por conservar y mejorar el territorio". Un espíritu que continúa presente en iniciativas como el propio Descenso Ecológico.

La pregonera de esta XXIX edición fue Esther Canteli.

Otro de los momentos destacados llegó con la entrega del Premio Nutria de Honor, que este año recayó en la Plataforma Cultural Bribones¡.

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Después llegó el momento esperado: el descenso por el Esva y las labores de limpieza, con los participantes recorriendo el cauce y retirando residuos de sus aguas y márgenes. Cinco kilómetros de recorrido entre Agüera y San Pedro que dieron para mucha diversión.