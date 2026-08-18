Luarca entra en los días grandes de San Timoteo: consulta el programa de actividades

Luarca vive lo más grande de sus fiestas patronales con un nutrido programa de actividades que, desde este martes, irá elevando poco a poco el ambiente hasta desembocar en el esperado día de San Timoteo. Música en las calles, verbenas, gaitas, charangas, fuegos artificiales y la tradicional subida al campo vuelven a marcar unas jornadas en las que la villa cambia su ritmo habitual y se entrega por completo a una de sus celebraciones más queridas.

El programa entra este martes 18 de agosto en materia con el Día de la Banda. A las 19.30 horas arrancará desde Villa Blanca un pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas La Reina del Truébano y la Banda de Música La Lira. Después, la celebración se trasladará a la plaza del Ayuntamiento, donde sonará el Himno de San Timoteo antes de una noche de concierto protagonizada por ambas formaciones. Será una primera jornada con marcado sabor local y con la música como anticipo de todo lo que está por venir.

Porque desde el miércoles el calendario ya no concede demasiadas treguas. La plaza del Ayuntamiento acogerá a las 23.00 horas la primera gran verbena, con "La Banda de Ayer" y "Banda Gaudí" encargadas de poner a bailar a quienes quieran empezar a medir sus fuerzas para los días grandes.

El jueves 20 tendrá actividad desde el mediodía. A partir de las 12.00 horas se entregarán en el quiosco de la plaza del Ayuntamiento los premios del certamen de dibujo y pintura. Por la noche regresará la música, esta vez con una segunda gran verbena desde las 23.00 horas a cargo de "Waykas" y "Origen".

Las actividades del día 21

Y entonces llegará la víspera. El viernes 21 es uno de esos días en los que resulta difícil caminar por Luarca sin encontrarse con la fiesta. Desde las 11 horas habrá pasacalles con la Banda de Música La Lira, la charanga El Compango y la fanfarria El Felechu. Una hora después tomarán el relevo los gigantes y cabezudos con su gran desfile, una de las estampas más familiares de estas fechas.

La música volverá a extenderse por toda la villa a partir de las cinco de la tarde, con la fanfarria El Felechu y la charanga Picante recorriendo las calles. Será el calentamiento para una noche que promete alargarse. A las 22.30 horas comenzará en la plaza del Ayuntamiento la gran verbena de la víspera y, cuando el reloj marque la medianoche, todas las miradas se dirigirán hacia el puerto.

"Hasta que pase el carro"

Desde los espigones del muelle se lanzarán los fuegos artificiales de San Timoteo 2026, a cargo de Pirotecnia Reiriz. A continuación, empezará la verbena con "Top Líder" y "Tekila". El propio programa lo resume con una frase que conoce bien cualquiera que haya vivido San Timoteo: la fiesta seguirá "hasta que pase el carro para llevarnos al campo".

Y ese carro anuncia que ya ha llegado el día esperado.

El sábado 22, día de San Timoteo, las calles volverán a llenarse desde la mañana con los sones de la Banda de Gaitas La Reina del Truébano, la charanga Picante, la fanfarria El Felechu y Los Repescaos. Después partirá la procesión cívica, con representantes de la Cofradía, autoridades, vecinos y visitantes, acompañados por gigantes y cabezudos y por el tradicional carro con las barricas de sidra, rumbo al Campo de San Timoteo.

A las 12.30 horas se celebrará en la capilla del santo la misa y posteriormente la procesión por el campo, donde tampoco faltará uno de los momentos más singulares de la jornada: el cumpleaños feliz acompañado por Los Repescaos.

A partir de ahí, el reloj pierde parte de su importancia. Durante todo el día se celebrará la romería de San Timoteo, verdadero corazón de una jornada en la que familias, pandillas y visitantes hacen suyo el campo entre comidas, encuentros y música.

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El calendario tendrá todavía un último capítulo el martes uno de septiembre con San Timoteo para todos. La Cofradía reunirá en el campo a usuarios del CAI de Canero y de las residencias de mayores de Valdés en una jornada de hermandad. Habrá misa a las 12.30 horas, procesión, comida y baile-romería con "Nuevo Ritmo" hasta las 18.00 horas.