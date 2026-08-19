Luarca traslada los puestos de comida rápida a La Llera para reducir las molestias vecinales
"Es una medida con la que ganan todos", argumenta la concejala de Ferias, Andrea Magdaleno, convencida de que la nueva ubicación permite compatibilizar mejor la actividad festiva con el descanso de quienes viven en la zona
El Ayuntamiento de Valdés ha decidido trasladar los establecimientos de comida rápida de la calle Párroco Camino, en Luarca, a la zona de La Llera, donde se establecerán también los juegos infantiles. Una medida impulsada desde la Concejalía de Ferias con la que se pretende "atender las quejas de los residentes, facilitar su descanso y, al mismo tiempo, favorecer la actividad comercial" de esta céntrica travesía de la villa.
La concejala de Ferias, Andrea Magdaleno, explicó que la decisión responde a las molestias trasladadas por los vecinos, principalmente relacionadas con el ruido generado durante las celebraciones. "Es una medida con la que ganan todos", destacó la edil, convencida de que la nueva ubicación permite compatibilizar mejor la actividad festiva con el descanso de quienes viven en la zona.
Las quejas se habían producido en un periodo especialmente intenso para Luarca, coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales y las fiestas del Rosario, jornadas en las que aumenta notablemente la actividad en las calles y se prolonga el ambiente festivo.
A esta circunstancia se suma el carácter peatonal de Párroco Camino, una calle con una importante presencia comercial, donde sí quedarán afincados los puestos de artesanía de verano. Desde el Ayuntamiento entienden que liberar este espacio de los establecimientos itinerantes de comida rápida contribuirá también a mejorar el tránsito de peatones y a dar mayor protagonismo a los establecimientos permanentes de la zona. De cara al año que viene, se baraja que esta medida se amplíe del uno al 31 de agosto.
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