"Tengo 70 años y el otro día tenía 18": Luarca invita a hablar de la vejez sin tópicos

El Centro Social de Personas Mayores de Luarca acogerá el próximo martes, 25 de agosto, la charla "Tengo 70 años y el otro día tenía 18", a cargo de Paco Gea, profesional de TVE, psicólogo y profesor. La actividad comenzará a las 11.30 horas y tendrá como eje la reflexión sobre el paso de los años y la forma de afrontar la vejez.

Bajo el título "Hablemos de vejez", la conferencia pretende romper tópicos y plantear una visión de esta etapa de la vida desde una perspectiva más amable, digna y respetable. La propuesta pone el foco también en la posibilidad de mantener sueños, ilusiones y proyectos con el paso del tiempo.

La actividad está dirigida a abordar una realidad que, como señala el propio cartel de la charla, "tarde o temprano será la tuya, o ya es la de alguien que aprecias o tienes cerca". La conferencia busca así ofrecer una reflexión tanto para las personas mayores como para quienes todavía no han llegado a esa etapa.

La charla tendrá lugar en el Centro Social de Personas Mayores de Luarca y la entrada será libre, aunque es necesario realizar inscripción por teléfono, en el 985 640 486, o presencialmente en la recepción del centro.

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Paco Gea plantea la conferencia desde la experiencia y la reflexión sobre el envejecimiento, con el objetivo de que quienes asistan puedan reconocerse en el mensaje y acercarse a la vejez desde una perspectiva diferente.