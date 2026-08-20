"Tengo 70 años y el otro día tenía 18": Luarca invita a hablar de la vejez sin tópicos
Paco Gea ofrecerá el martes una charla en el Centro Social de Personas Mayores para reivindicar una visión más amable de esta etapa
El Centro Social de Personas Mayores de Luarca acogerá el próximo martes, 25 de agosto, la charla "Tengo 70 años y el otro día tenía 18", a cargo de Paco Gea, profesional de TVE, psicólogo y profesor. La actividad comenzará a las 11.30 horas y tendrá como eje la reflexión sobre el paso de los años y la forma de afrontar la vejez.
Bajo el título "Hablemos de vejez", la conferencia pretende romper tópicos y plantear una visión de esta etapa de la vida desde una perspectiva más amable, digna y respetable. La propuesta pone el foco también en la posibilidad de mantener sueños, ilusiones y proyectos con el paso del tiempo.
La actividad está dirigida a abordar una realidad que, como señala el propio cartel de la charla, "tarde o temprano será la tuya, o ya es la de alguien que aprecias o tienes cerca". La conferencia busca así ofrecer una reflexión tanto para las personas mayores como para quienes todavía no han llegado a esa etapa.
La charla tendrá lugar en el Centro Social de Personas Mayores de Luarca y la entrada será libre, aunque es necesario realizar inscripción por teléfono, en el 985 640 486, o presencialmente en la recepción del centro.
Paco Gea plantea la conferencia desde la experiencia y la reflexión sobre el envejecimiento, con el objetivo de que quienes asistan puedan reconocerse en el mensaje y acercarse a la vejez desde una perspectiva diferente.
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