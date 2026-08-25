Valdés mejora el recinto escolar de la escuela rural de Aquelcabo con una inversión de 6.000 euros
La próxima obra prevista en centros educativos será la instalación de un parque infantil en el colegio de Trevías
El Ayuntamiento de Valdés, a través de las concejalías de Educación y Obras, ha acometido la mejora del cierre perimetral de la escuela de Aquelcabo. En concreto, se han invertido 6.000 euros en este centro, que es la sede del colegio rural agrupado Álvaro Delgado.
La concejala de Educación, Clara García, visitó hace unos días el centro para revisar el estado de los trabajos. El patio estrena vallado este curso, una actuación que se suma a la pavimentación del patio de la escuela de Cadavedo afrontada durante el verano. La próxima obra en centros educativos del concejo será en Trevías, donde está previsto colocar un nuevo parque infantil.
El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, explica que aunque el Ayuntamiento solo tiene competencias en el mantenimiento y limpieza de los centros, entienden que en el caso de estas actuaciones se trata de intervenciones en espacios públicos que, fuera del horario lectivo, son usados por el resto de la comunidad. "Por eso entendemos que nos corresponde a nosotros dar ese paso al frente", señala.
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