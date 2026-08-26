Trasladan al HUCA a una menor de edad que sufrió una caída mientras andaba en bicicleta por el espigón de la playa Segunda de Luarca
La herida fue evacuada en helicóptero para evaluar la gravedad de las lesiones tras caer por un desnivel de unos cuatro metros
Una joven de 16 años sufrió una aparatosa caída este miércoles mientras transitaba en bicicleta por el espigón de la playa Segunda de Luarca. La mujer resultó herida y fue trasladada a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La joven estaba consciente en el momento del traslado, si bien no se conoce todavía el alcance de las lesiones.
El espigón de la playa tiene una altura aproximada de cuatro metros y la joven se cayó en una zona de rocas. Según la información del Centro de Coordinación de Emergencias, el aviso de la caída se produjo a las 10.45 horas. De inmediato se movilizó a cuatro efectivos de Bomberos del SEPA con base en la localidad, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida, además de informar al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que activó al médico y ambulancia y UVI Móvil de la zona, además de movilizar, posteriormente, al equipo de rescate, a bordo del helicóptero medicalizado.
"Los efectivos de bomberos, una vez en el lugar, procedieron a la inmovilización de la afectada, colocándole collarín y ferno-ked. A continuación la sacaron a una zona segura debido a la subida de la marea", explican desde el Centro de Coordinación. El equipo médico que llegó a la zona estabilizó a la afectada. El equipo de rescate, una vez en la zona también colaboró en las tareas de estabilización. "Una vez lista, con el colchón de vacío se procedió a su traslado a la aeronave para su evacuación al HUCA, a donde llegó a las 12.19 horas", concluye.
Según ha podido saber este periódico la joven es una turista rusa alojada con su familia en el camping de Luarca. La familia de la joven espera en las dependencias de la Policía Local de Luarca las noticias de su estado.
- El Supremo dice adiós a la pérdida de puntos del permiso de conducir tras detectarse un erro en la DGT: “La resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente"
- El sacerdote Juan José Blanco Salvador se va a Roma tras 12 años en Cangas del Narcea: “Aquí he hecho amistades de verdad y nunca me he sentido solo; me han dado más de lo que yo di"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de salón y sofá más barato del mercado: especialmente suave y acogedora
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las toallas de ducha estampadas más baratas del mercado: suaves y voluminosas
- Detenidos dos varones tras un disparo que generó gran alarma en un barrio de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de sillas plegables y mesa de terraza más barato del mercado: en liquidación y acabado de madera
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de 7 toallas de ducha más barato del mercado: suave, voluminosa y en diferentes colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el elegante set de cortinas para ventana más barato del mercado: translúcido y de caída suave