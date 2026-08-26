Trasladan al HUCA a una menor de edad que sufrió una caída mientras andaba en bicicleta por el espigón de la playa Segunda de Luarca

Una joven de 16 años sufrió una aparatosa caída este miércoles mientras transitaba en bicicleta por el espigón de la playa Segunda de Luarca. La mujer resultó herida y fue trasladada a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La joven estaba consciente en el momento del traslado, si bien no se conoce todavía el alcance de las lesiones.

El espigón de la playa tiene una altura aproximada de cuatro metros y la joven se cayó en una zona de rocas. Según la información del Centro de Coordinación de Emergencias, el aviso de la caída se produjo a las 10.45 horas. De inmediato se movilizó a cuatro efectivos de Bomberos del SEPA con base en la localidad, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida, además de informar al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que activó al médico y ambulancia y UVI Móvil de la zona, además de movilizar, posteriormente, al equipo de rescate, a bordo del helicóptero medicalizado.

"Los efectivos de bomberos, una vez en el lugar, procedieron a la inmovilización de la afectada, colocándole collarín y ferno-ked. A continuación la sacaron a una zona segura debido a la subida de la marea", explican desde el Centro de Coordinación. El equipo médico que llegó a la zona estabilizó a la afectada. El equipo de rescate, una vez en la zona también colaboró en las tareas de estabilización. "Una vez lista, con el colchón de vacío se procedió a su traslado a la aeronave para su evacuación al HUCA, a donde llegó a las 12.19 horas", concluye.

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Según ha podido saber este periódico la joven es una turista rusa alojada con su familia en el camping de Luarca. La familia de la joven espera en las dependencias de la Policía Local de Luarca las noticias de su estado.