Valdés actúa para acabar con las ruinas del barrio de La Pescadería y la plaza Alfonso X El Sabio

El Ayuntamiento de Valdés avanza en su plan para acabar con los edificios en ruinas a lo largo y ancho del concejo. Si a principios de verano se dictó la orden de demolición para el antiguo cuartel de Luarca, ahora el Gobierno local ha puesto el foco en varios inmuebles "en mal estado de conservación e insalubridad" ubicados en el barrio de La Pescaderia y en la Plaza Alfonso X El Sabio, también en la villa luarquesa.

"Los edificios requeridos, todos en desuso, manifiestan una situación evidente de falta de mantenimiento, en algunos casos con riesgo para la vía pública y faltas a las condiciones mínimas exigidas en el ornato o la seguridad", subraya el alcalde, Óscar Pérez. Recuerda que, de no actuar los propietarios, "se procederá a la ejecución forzosa a través de ejecución subsidiaria, multas coercitivas y apremio sobre el patrimonio".

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Esta medida se enmarca en una política de lucha contra las ruinas iniciada en 2020 y que ha permitido eliminar más de treinta edificios con problemas en diferentes puntos del concejo. Cabe recordar que la última orden de demolición fue la dictada al propietario del antiguo cuartel de la Guardia Civil, un edificio en ruinas situado en el centro de Luarca. El titular del inmueble dispone de un plazo de doce meses a contar desde julio para hacer efectiva la resolución municipal, aunque desde el Consistorio confían en que los trabajos puedan iniciarse antes de que finalice el año.