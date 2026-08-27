Breve descrición del aniciu la rumería La Regalina (Cadavéu)

Cuandu agostu entam’acabar, ya lus días menguan ya más ceu aparez la rousada; cuandu lus turistas cada vez son menos, ya vamus tornandu, poucu a poucu a la normalidá de nuesus pueblus. Cuandu l.lega’l últimu domingo d’agostu, en Valdés, nel ucidente d’Asturias l.lega la rumería de La Regalina.

Est’anu cumple lus nuventa y cincu anus del sou empecipiu, al.ló nel 1931. La mayoría de lus vercinus del Cunceyu sei que nun la cunoz, muitus tuvierun dalguna vez, de tarde ou nalguna de las sous verbenas, ou ainda’lgún tovia cree que fanse nu Curión. Outru muitus alcuerdanse d’al.lgase a la rumería de nenus, cun las meriendas ya’n familia. Nun digu nada de la xente que nun ya del cunceyu, que pode que tuviera alguna vez. Peru tamién hay muita xente que dende que la vivíu la primeira vez, ya cumu ya debíu, dende’l sou entamu a las 11:00 horas, cul desfile de rumeirus dicha La Garita, sintiou la esencia desta romería, cumu si de un cadavedanu se tratara, que you l.lamu L’espíritu de La Regalina, un sentimientu qu’atrapa de tal l.leitu que l.lévanus a querer ir más al.ló, ya participar de la esencia qu’emana del.la.

Fai falta cunucer la historia de las cousas, cumu se ficherun, cumu entamarun, pa’ntendelas, pa vivilas cumu asina forun creadas, y sobre todu pa disfrutalas, pur esu faigu est’artículu nestas datas, nas que tamus nel tiempu La Regalina de Cadavéu.

Sigun puen nus l.librus d’ilesia de la Parroquia de Cadavéu, güei n’arzobispau d’Uvieu, ya nel 1436, anu que cunsérvanse lus más vieyus, había’n Cadavéu cincu Hermandades, entr’el.las la de la Virxen de Regla, pur lo que ya festexábase esta Virxen pur esa data. Sabemus que cul tiempo esas Hermandades fuerun desapareciendu, quedando la imaxen de la Virxen de Regla apartada na sacristía de la ilesia vieya de Cadav´ñeu, que toupábase unde g´üei ta’l cementeriu. La l.legada de Galo Fernández Cantera, Padre Galo, o como firma nas sous obras, Fernán Coronas, a la vida de Cadavéu vei dar l’aparición de la romería. Padre Galo nacéu en Cadavéu del anu 1884, cun doc’anus entro una congregación misioneira de lus “Oblatos de María Inmaculada”, (OMI), unde foi urdenau cura, cun una gran preparación en toudas las materias humanísticas, destacnadu’n filuluxía, historia, l.legandu a ser mayestru nas sedes questa Orden tenía pur toda Europa, regresandu a España pa continuar cun kla sou l.labor. Sin ánimu d’estendeme na vida de Padre Galo, que ya pa un l.libru, decir pa lo interesante dest’artículu que siempre sintiou murriña de Cadavéu, la sou salú nun-i permitiu dir pa las misiones, que ya pa lu questa Orden prepara a lus sous miembros, asina que lus pruyetus que debía facer nuna misión, intentou facelus en Cadavéu.

Él siempre bucou la’scusa de tar el más tiempu pusible´n Cadavéu, subre todu dicha la mitá de lus anus veinte del outru sieglu, ya poucu a poucu iba cunsiguiendulu, de tal l.leitu que pasaba grandes tempuradas en cadavéu, dandui el cura la Parroquia, D. Manuel “El Vieyu”, cumu asina cunozse’n Cadavéu, el trabayu decir misa nas capiel.linas de la reedolá, de las brañas unde más-is custaba dir a lus curas de las parroquias, asina que recurria lus pueblus ya brañas de la parte oriental del cunceyu, l.legandu al de Cuideiru, Belmonte, Tinéu…, en Cadavéu diouse cuenta que las muyeres que l.limpiaban la ilesia, al acabar parábanse a reizar a la imaxen de la Virxen de Regla, pur lu que Padre Galo entrugabais el mutivu d’esa devución, cuntanduis las muyeres lu milagreira que fora, d’él.la contanse varius milagrus nus que nun vou parame.

Dientru de la sou preparación académica, Padre Galo falaba ya’scribía unus catorce idiomas, siendu’n enamurau de nuesa fala, del l.leitu falar desta zona, que siempre foi singular. El trabayu de visitar las brañas ya pueblus dioy la uportunidá de metese dientru de un mundo que-i encantaba, l’estudiu de la l.ligua de sous ante pasaus, el metese dientru la tradición nuesa, l’asturiana de lu más profundu nuesa tierra, lus pueblus del ucidente, dende’l riu Navia’l Nalón, facciendu’l mayor de lus estudiius l.lingüisticus que nunca fixerase, cun una tññenica trauda d’Alemania, que nun yara cunucida, faciendu’n diciunariu cun más de veinte mil vucablus, cumu asina testifica Pin de Pria n’un artículo nel periudicu Región, nel anu 1927 cuandu-i feichu visita a la sou habitación. Además hay que decir que la pasión que Padre Galo tenía por la Virgen María era inmenso, como dejó patente en las innumerables poesías, poemas y escritus espublicaus nas revistas de la sou Orden.

Cun estus mimbres, ya las visitas que feichu pur Europa, España y’Asturias, a capiel.las de pueblus, situadas en l.lugares emblemáticus ya vistosus, feichu que fora creando, poucu a poucu, el resuxir de lus festexus a la Virxen de Regla, ya que yara una Virxen apartada de la parroquia peru querida pur el pueblu. Poucu a poucu ideou una rumería cun todus lus aspeutus duna rumería asturiana, sin que faltara un detalle: l.legada de rumeirus, lus rupaxes a la vieya usanza, la fala de la xente pa que nun s’esquiciera, la presencia del l.laoureiru nas guirnaldas qu’acumpañan a la Virxen cumu sou gurda al sacala de la ilesia, las danzas, lus beil.les, la Santa, la l.lanta, lus xuegus, las gaitas, lus ramus…, lu que tradicionalmente yara una rumería asturiana, que ya d’aquel.la dómina tábase perdiendo.

Pa facer todu estu, entamou ya un tiempu anantes, cunvenciendu a la xente, faciendula prutagunista. Yara difícil n’aquel.lus tiempus conseguir roupaxes d’outra épuca, peru poucu a poucu foi cunvenciendu a lus vecinus, de tal xeitu que nel mes de diciembre de 1930 creou la Cumisión urganizadora de lus festexusa de La Riegla, nel que’l Reverendu Padre Galo fue su Presidente. En ese mismo anu fixérase una prucesión ya misa dicha cerca dunde güei ta La Garita, ya n’una piedra qu’había bax’unus l.laureirus, que feichu d’altar, dixu la misa, regresandu a la ilesia vieya del pueblu. Todu el.lu l.levandu a la Virxen en procesión.

Estu feichu que una vecina del pueblu donara el prau unde güei ta edificada la capiel.la de La Regalina, carretandu lus sous fius la piedra que facía falta pa facela, donandu una familia el altar ya retablu, que ya de caoba. L’asuntu la capiel.la tamién da pa outru artículu.

Y’asina, nel anu 1931, cun la capiel.la acabada de’ntamar a facer, d’un l.leitu precariu, entamou la Rumería de La Regalina. Hay artículus espublicaus na prensa local de L.luarca ya na d’Asturias, anunciandu la rumería, subre todu nel periodicu Rexión, cousa que curiou muitu Padre galo, d’afeitu non houbu’n anu de festexu que nun fora recuxiu pur la prensa, dica’l sou iniciu. Pa l.lougrar este’ntamu precisou de muita xente influyente nel pueblu ya fora del pueblu, que nun vou numbrar nest’artículu pan un al.largar muitu ya dir a lu esencial que ya l’entamu la Rumería.

D’aquel.las primeiras rumerías hay que decir que además de lus traxes d’asturianus, que nun yaran muitus, había nenus vestius de Pelayu, l.lamaus lus "Pelayinus", estu muestra la profunda adoración que Padre Galo tenía a la Reconquista, un tema que lu l.levou na touda la sou oubra, faciéndolu visible deste l.leitu. A lus poucus anus perdeuse esta iniciativa. Hay que decir que la reunión de rumeirus salía de la ilesia vieya, desfilaba dicha La Garita, ainda la Virxen nun taba na capil.la. Tamién ya de destacar que’l ramu de la ufrenda a la Virxen, lus primeirus anus yara de bizcochones, ya l.levávalu’n paisanu na más, Saro La Gayosa, cumu yara tradición nesta parte d’Asturias, al cambiar las ufrendas de bizcochus a alfiladas, ya estas pesar muitu más, cambiouse’l tipu de ramu, siendu’l que l.lévase güei, purtau pur cuatro paisanus, al estilu del uriente d’Asturias.

Outru aspeutu propiu son lus cancius que fanse nus beil.les, sufre todu el de la danza que güei se conserva, el de la Danza Prima, esas l.letras son feitas pa esta Rumería, ou el "Volve Surrite", que ya’l canciu las pandereteiras que van delante la Virxen na Prucesión. Houbu otras l.letras que cantábanse en otras danzas que güei nun se fan na Rumería. Este aspecto de la romería ya unu más pa sentise atraiu pur el.la. Después tamien tan lus beil.les de lus grupus de beil.e asturianu.

Nus primeirus anus en Cadavéu nun había grupu de beil.le, peru si faciase un cucursu, que siempre ganaban lus mozus ya mozas de Silvamayore, unde, cumu braña, ainda guardaba toudus estus beil.les de la zona. D’afeitu yaran muitas de las xentes de la brañas de la redolá que s’al.legaban a la Romería, todu estu emburriau y’animau pur Padre Galo, non en vanu yara’l cura de toudas estas brañas ya’ldeas, ya mui quería, lu que facía más fácil que s’al.legaran a Cadavéu. Estu diou pie y’ánimu a que’n Cadavéu naciera’l sou Grupu de Corus ya Danzas La Regalina, que si bien beil.laban beil.les aprendius de las brañas, de la manu de Oliva Avello, sobre todo, crearun la güei cunucida Xota de Cadavéu.

Cun todus estus mimbres, ya teniendu en cuenta qu’una fiesta nun la fai el qu’urganiza, si non quien participa, tenemus aquí una de las claves de qu’esta Rumería cuaxara, ya perdurara, ya que lus cadavedanus tenganla de gran estima, exaxerandu en la sou esaltación, purque todu’l que queira participa del.la, ya participandu faila suya. El participar nel desfile vestius a la vieya usanza, además llevar ramus, cintas, cestus cun flores, beil.lar nel grupu corus ya danzas, que podse decise que poucus xóvenes del pueblu nun pasaran pur el Grupu beil.le, ou que un l.levara dalguna vez un ramu, ou que nun beil.lara la Danza Prima, etc., ya luego tan las familias que s’encargaban de facer las alfiladas, qu’inda sigue la misma familia cun este l.legau, ou facer de roupeiru de lus traxes d’asturianus.

La Regalina ya una Rumería na que la sou participación pode ser el cuntaxiu de ese Espíritu de La Regalina, del que nun se pude escapar, queriendu formar partre desta familia deste pueblu cada últimu domingo d’agostu.

La l.legada de la Guerra Civil feichu que la Rumería nun se fixera, aunque si se fixera misa na Garita. Padre Galo muerre’n xineiru de 1939. Estu pudría haber provocau que desapareciera este festexu, más cuandu yara un festexu d’esaltación de nacionalismu, de tradiciones rexionales, nuna data na que las represiones de todo tipu yaran duras. Peru’l cura qu’había vivíu el trabayu de Padre Galo, que sabía del esfuerzu que-i custou l.legar al nivel de participación de lus parroquianus ya vecinus l.lindeirus, D. Manuel “El Vieyu”, reuníu nel mes de xuliu dese 1939 a la última comisión qu’urganizara’l festexu, cunvenciéndulus pa que se siguiera faciendu la Rumería. Y’asina pode decise que rialmente foi este cura, ya’l ánimu de la xente que sentía ese Espíritu de La Regalina quienes fuerun lus verdadeirus conseguidores de que güei La Regalina tea tan viva.

Sin ánimu estendeme hay que decir que este Espíritu, estas ganas d’emburriar pur lu nuesu ya un clásicu nus vecinus de Cadavéu. Sei que’n todus lus pueblus, sous vecinus l.levan dientru ese urgul.lu pul sou pueblu, peru igual ta bien decir que’n Cadavéu ya un poucu más especial.

A lu l.largu de lus anus la Rumería foi teniendu varius cambius, nas primeiras fiestas había una exposición d’aperus, que l.lueu se deixou de facer, l’aparición de lus hórreus na Garita, lus cambius de l.lugar de lus beil.les, un que intervinu la grabación de la película Con la Vida Hicieron Fuego, d’Ana Marical, que la que ubicó el baile de la escena de la romería desa película nel l.lugar onde tuvu muitus anus ya que feichu cambiar el argal.lu de 2020, dende 1954. Nus primerus anus facianse más beil.les nuesus, más tarde entamarun a venir grupud beil.les de puntus de tod’ Asturias. Na tarde del día La Romería facianse carreiras de chalanus, ya natación, que luego pasou a ampliase’l festexu al l.lunes, apareciendo la xira a la Playa La Ribeirona. Tamién ya destacable que nus primeirus anus, na nueite del sábado víspera de la Rumería se fichera una fugueira de toxos ya’lredor beil.labase una Danza Prima. Pur ciertu la primera víspera feíchuse’n Vil.lamourus.

Güei La Regalina guarda touda’quel.la esencia, cul sou Espíritu intatu, ya sigue siendo tan adita cumu siempre. Anantes despedir este artículo nel que muy pur enriba faigu un averamientu a esta Rumería, cientrándume nel sou anniciu, sin citar nomes ni parándume’n detal.les, tengu cumentar el purquei de “Regalina” ou “Riegla” del nome la Virxen, si rialmente la Virxen que se festexa ya la de Regla, nestu cumu en todu tien que ver Padre Galo, cumu gran poeta que yara gustaba l.lamar a la Virxen de l.leitu cariñosu, pur esu lus nomes qu’usaba pa dirixese a El.la yaran estus, ya outrus, cumu Regalexa, Regalexina, peru la xente foi quedánduse cun Regalina ou Riegla.

Estimadu l.lector, si apetezte al.legat’a Cadavéu l’últimu Domigu d’agostu, al l.lugar cun gran encantu subre’l cantu de la pena, vas venir a ver cousas nun vistas, xunt’a la’rmitina nuesa, ya pasmar cun la surrisa de la nuesa Virxen de Riegla, que pode que te cunvide pa qu’inda volvas a vela. Esu si, al.légate anantes las 11:00 houras.