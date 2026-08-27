Cumplir sesenta años y reencontrarte con tus compañeros de instituto: el emotivo encuentro que se celebrará este sábado en Luarca
"No nos habíamos reunido antes y creo que va a ser algo emocional, volver a ver a gente después de cuarenta años", señala el valdesano José Ramón Fernández
La promoción de 1984 del instituto Carmen y Severo Ochoa, de Luarca, volverá a verse las caras este sábado. El encuentro será especial porque se celebra cuarenta años después de que los alumnos terminaran su formación en Valdés y justo en el año en que cumplen 60 años. "No nos habíamos reunido antes y creo que va a ser algo emocional, volver a ver a gente después de cuarenta años", señala el valdesano José Ramón Fernández.
Su antigua compañera de pupitre Joaquina González le propuso hace un año poner en marcha este reencuentro. Al comité organizador se unieron también Gema García Lanza y Laura López del Oso. Los cuatro llevan meses dedicados a rastrear la pista de sus compañeros de promoción. Se hicieron con la lista de 125 nombres y fueron montando el puzzle. "No es tarea fácil, porque por aquel entonces había colegio menor en Luarca y mucha gente venía de fuera del concejo. Haciendo memoria y preguntando fuimos localizando a la gente", explica.
Al final, han logrado reunir a 118 personas y confían en que el reencuentro sea especial para todos. "Reencontrate después de tantos años es fuerte. Hay gente que se ve a menudo, pero otros se marcharon y no nos hemos vuelto a ver las caras", señala el valdesano, que apunta que vendrá gente desde Madrid, Canarias, Barcelona o Galicia.
La reunión será en el restaurante Villuir, este sábado, a las 13.45 horas, y prometen sorpresas y mucha emoción.
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