La Regalina recuperará el domingo, en su gran fiesta anual, la medalla de Chipiona robada el pasado mayo

La virgen de La Regalina recuperará el domingo, en su gran día, la medalla donada por la Hermandad de la Virgen de Regla del Pinar de Chipiona y que fue robada el pasado mayo entre otros objetos como la corona de la querida talla. Una delegación de gaditanos se desplazará a Valdés para hacer la entrega de esta pieza justo antes del inicio de la procesión. "Nos han dicho que no es idéntica a la otra, pero que esta es más guapa", subraya la presidenta de la Sociedad Popular y Cultural La Regalina, Laura del Campo, agradecida por el gesto de los chipioneros.

"En el momento en que nos pusimos en contacto con ellos para notificarles el robo, nos transmitieron tranquilidad y se comprometieron a traer otra", subraya. Esta medalla representa la unión de ambos pueblos en torno a la virgen de Regla y ambos aguardan con emoción sellar de nuevo su hermanamiento con este intercambio. Lo harán además en un día clave para todo Cadavedo, el día grande en honor a la La Regalina.

Amplio programa

Con respecto al programa festivo, diseñado por la Sociedad Popular y Cultural La Regalina con la colaboración del Ayuntamiento de Valdés y diversas entidades, cabe precisar que ofrece seis días repletos de actos religiosos, música de orquestas de primer nivel, folclore y juegos tradicionales para todas las edades. El programa incluye pocas novedades con respecto a ediciones pasadas. Del Campo señala que lo más novedoso es la inclusión de una charanga para animar la jornada del sábado.

La celebración arrancará de forma solemne hoy, jueves 27 de agosto, con el inicio del Triduo en honor a la Virgen de la Regalina en la Iglesia Parroquial. Mañana, viernes 28, será un día para la música y el reconocimiento: tras la misa, se entregará el premio al cartel ganador de esta edición y el Coro Parroquial Santa María de Cadavedo ofrecerá un concierto.

El fin de semana comenzará con un guiño a los más pequeños el sábado 29, designado como el "Día del Niño". La jornada incluirá juegos tradicionales, una sesión vermú con charanga y una espectacular Fiesta de la Espuma. La música de orquesta tomará el relevo por la noche con las actuaciones de Karamel Show y Trébol.

Día grande

El domingo 30 de agosto es, sin duda, la jornada más esperada: el día de "La Regalina". Los actos centrales comenzarán a las 11.00 horas con el tradicional desfile desde el Campo de Rapa hasta la ermita, un recorrido lleno de color y emoción. Llegará entonces el ansiado pregón, a cargo de José Manuel Fernández, que repasará desde el campo de La Garita y en la tradicional faliecha, el último año.

El folclore asturiano vivirá su momento cumbre con la interpretación de la Danza Prima y el Corri Corri, para dar paso a la misa y la procesión. La tarde estará dedicada a un gran festival folklórico con grupos de baile y bandas de gaitas de prestigio, como la de Villa de Gijón o Castrillón, la entrega del premio de poesía y la rifa de alfiladas. El día cerrará con un concierto folk y una verbena a cargo de Madastur y Costa Norte.

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La fiesta continuará el lunes 31 con más juegos tradicionales y la esperada "Cena en la calle", un momento de confraternización vecinal antes de la verbena con la orquesta Olympus y D'Cano. El broche final lo pondrá el martes 1 de septiembre, el día de "El Bollo", con partidos de fútbol populares, el reparto del bollo preñao y una última noche de baile con Ideas y Acordes. Un programa completo que, un año más, sitúa a Cadavedo en el mapa festivo indispensable del verano asturiano.