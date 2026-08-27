Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

La Regalina recuperará el domingo, en su gran fiesta anual, la medalla de Chipiona robada el pasado mayo

Una delegación de la Hermandad de la Virgen de Regla del Pinar viajará a la localidad valdesana para hacer la entrega del preciado objeto

La fiesta de La Regalina, en Cadavedo, el pasado año.

La fiesta de La Regalina, en Cadavedo, el pasado año. / Miki López

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

T. Cascudo

Luarca (Valdés)

La virgen de La Regalina recuperará el domingo, en su gran día, la medalla donada por la Hermandad de la Virgen de Regla del Pinar de Chipiona y que fue robada el pasado mayo entre otros objetos como la corona de la querida talla. Una delegación de gaditanos se desplazará a Valdés para hacer la entrega de esta pieza justo antes del inicio de la procesión. "Nos han dicho que no es idéntica a la otra, pero que esta es más guapa", subraya la presidenta de la Sociedad Popular y Cultural La Regalina, Laura del Campo, agradecida por el gesto de los chipioneros.

"En el momento en que nos pusimos en contacto con ellos para notificarles el robo, nos transmitieron tranquilidad y se comprometieron a traer otra", subraya. Esta medalla representa la unión de ambos pueblos en torno a la virgen de Regla y ambos aguardan con emoción sellar de nuevo su hermanamiento con este intercambio. Lo harán además en un día clave para todo Cadavedo, el día grande en honor a la La Regalina.

Amplio programa

Con respecto al programa festivo, diseñado por la Sociedad Popular y Cultural La Regalina con la colaboración del Ayuntamiento de Valdés y diversas entidades, cabe precisar que ofrece seis días repletos de actos religiosos, música de orquestas de primer nivel, folclore y juegos tradicionales para todas las edades. El programa incluye pocas novedades con respecto a ediciones pasadas. Del Campo señala que lo más novedoso es la inclusión de una charanga para animar la jornada del sábado.

La celebración arrancará de forma solemne hoy, jueves 27 de agosto, con el inicio del Triduo en honor a la Virgen de la Regalina en la Iglesia Parroquial. Mañana, viernes 28, será un día para la música y el reconocimiento: tras la misa, se entregará el premio al cartel ganador de esta edición y el Coro Parroquial Santa María de Cadavedo ofrecerá un concierto.

El fin de semana comenzará con un guiño a los más pequeños el sábado 29, designado como el "Día del Niño". La jornada incluirá juegos tradicionales, una sesión vermú con charanga y una espectacular Fiesta de la Espuma. La música de orquesta tomará el relevo por la noche con las actuaciones de Karamel Show y Trébol.

Día grande

El domingo 30 de agosto es, sin duda, la jornada más esperada: el día de "La Regalina". Los actos centrales comenzarán a las 11.00 horas con el tradicional desfile desde el Campo de Rapa hasta la ermita, un recorrido lleno de color y emoción. Llegará entonces el ansiado pregón, a cargo de José Manuel Fernández, que repasará desde el campo de La Garita y en la tradicional faliecha, el último año.

El folclore asturiano vivirá su momento cumbre con la interpretación de la Danza Prima y el Corri Corri, para dar paso a la misa y la procesión. La tarde estará dedicada a un gran festival folklórico con grupos de baile y bandas de gaitas de prestigio, como la de Villa de Gijón o Castrillón, la entrega del premio de poesía y la rifa de alfiladas. El día cerrará con un concierto folk y una verbena a cargo de Madastur y Costa Norte.

Noticias relacionadas

La fiesta continuará el lunes 31 con más juegos tradicionales y la esperada "Cena en la calle", un momento de confraternización vecinal antes de la verbena con la orquesta Olympus y D'Cano. El broche final lo pondrá el martes 1 de septiembre, el día de "El Bollo", con partidos de fútbol populares, el reparto del bollo preñao y una última noche de baile con Ideas y Acordes. Un programa completo que, un año más, sitúa a Cadavedo en el mapa festivo indispensable del verano asturiano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo dice adiós a la pérdida de puntos del permiso de conducir tras detectarse un erro en la DGT: “La resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente"
  2. El sacerdote Juan José Blanco Salvador se va a Roma tras 12 años en Cangas del Narcea: “Aquí he hecho amistades de verdad y nunca me he sentido solo; me han dado más de lo que yo di"
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de salón y sofá más barato del mercado: especialmente suave y acogedora
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las toallas de ducha estampadas más baratas del mercado: suaves y voluminosas
  5. Detenidos dos varones tras un disparo que generó gran alarma en un barrio de Oviedo
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de sillas plegables y mesa de terraza más barato del mercado: en liquidación y acabado de madera
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de 7 toallas de ducha más barato del mercado: suave, voluminosa y en diferentes colores
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el elegante set de cortinas para ventana más barato del mercado: translúcido y de caída suave

Eve Jobs, un apellido de oro entre los jinetes y amazonas del Hípico

Eve Jobs, un apellido de oro entre los jinetes y amazonas del Hípico

Cantabria estalla contra Transportes por los trenes (y Asturias se mantiene a la espera): el "silencio" sobre los convoyes de cercanías preocupa a las comunidades

Cantabria estalla contra Transportes por los trenes (y Asturias se mantiene a la espera): el "silencio" sobre los convoyes de cercanías preocupa a las comunidades

El barrio ovetense de Buenavista recobra el optimismo tras las últimas iniciativas para la zona: "Se empiezan a ver caras nuevas"

El barrio ovetense de Buenavista recobra el optimismo tras las últimas iniciativas para la zona: "Se empiezan a ver caras nuevas"

La Regalina recuperará el domingo, en su gran fiesta anual, la medalla de Chipiona robada el pasado mayo

La Regalina recuperará el domingo, en su gran fiesta anual, la medalla de Chipiona robada el pasado mayo

Piloña homenajea a Amador Robles, "padre" del tren fluvial de Les Piragües: "Lo llevo en la sangre"

Piloña homenajea a Amador Robles, "padre" del tren fluvial de Les Piragües: "Lo llevo en la sangre"

Los que las calles y edificios de Avilés nos cuentan: una visita guiada con los hermanos De La Madrid ("que es un lujo", también para los asturianos)

Los que las calles y edificios de Avilés nos cuentan: una visita guiada con los hermanos De La Madrid ("que es un lujo", también para los asturianos)

Sergio Martínez, el párroco musicólogo que llega a Trasona: "La Iglesia debe ofrecer un espacio de interés para los jóvenes"

Sergio Martínez, el párroco musicólogo que llega a Trasona: "La Iglesia debe ofrecer un espacio de interés para los jóvenes"

El Caudal, finalista de Copa Federación a costa del Marino (2-2)

El Caudal, finalista de Copa Federación a costa del Marino (2-2)
Tracking Pixel Contents