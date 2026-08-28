Cadavedo en Cadavedos

"Desde Cadavedo para el mundo entero

No es un pareado oportuno

Ni un sombrero de verano

Es un paso que apoya al otro

El viajero que te mira

Te saluda en su idioma

Y, tú

Tú, le tiendes la mano.

Es un tramo de esos rayos de luz

Que iluminan la geografía patria

Desde cualquier punto cardinal

En busca del Apóstol Santiago

Y, llegados allí

Fundirse en un abrazo".

Como todos los años, desde hace casi un siglo, el último domingo de agosto, está señalado en rojo en el calendario festivo asturiano: Fiesta de la Regalina.

En la presente edición os recibiremos, si cabe, con los brazos más abiertos y la sonrisa franca de acogida, con la suerte de disfrutar todos en armonía de este día en que el Padre Galo quiso que en ese Cadavedo de Cadavedos, se hiciera una romería en honor de la Virgen de Riégala.

¿Y por qué este año ese título tan rimbombante?

Pues muy sencillo. La parroquia de Cadavedo, está formada por otras entidades de población: Cadavedo (lugar), Ribón (aldea) y Villademoros(lugar).

Cada una con su particularidad, pero las tres en semejante forma: fincas particulares con su propia vivienda, hórreo y/o panera, prado, frutales, camelias, hortensias, y muchos rosales.

La geometría de sus arterias es asimétrica. No hubo en su diseño un plano con regla y cartabón. Las actuales vías de comunicación son la modernización en el firme de las antiguas caleyas de barro y polvo que iban dando salida a las respectivas fincas posibilitando la vida rural de forma sana.

A pesar de esas circunferencias, arcos, diámetros y tejido aparentemente caótico. Lo cierto es que en un par de veces que te pierdes en ir al bar, a la iglesia, a la farmacia o a visitar un amigo. Si lo haces a pie te darás cuenta enseguida que el laberinto no lo es tal.

Cada uno sabe dónde vive, como acercarse de la forma más rápida sin el tontódromo de turno.

Parece en el primer contacto con este privilegiado rincón del Occidente asturiano que la gente no se conoce, no se saluda, vive en su finca cerrado a cal y canto.

Nada más lejos que eso. El cordial saludo y la fresca sonrisa está en cada uno de sus habitantes en cualquier momento del día y en cualquier día del año

Y, algo más: La sociedad de festejos de la Regalina que hace, a través de su joven y eficiente ejecutiva una auténtica obra de artesanía con actividades en que se implican todos: nativos y residentes a lo largo del año. La Fiesta de la Regalina se prolonga durante cinco largos días, con lo que supone de imaginación y esfuerzo. Está la Semana del Padre Galo a primeros de agosto. La Semana del teatro, contando con un grupo de teatro: El Óligo. El Mercado de artesanía los segundos domingos del mes. Y, un largo etcétera nuevo que aparece que despertar el nuevo año.

Por eso amigo lector, te repito el título: Cadavedo en Cadavedos. Si te acercas este 30 de agosto o cualquier día del año que tengas el honor de visitarnos, lo constatarás.