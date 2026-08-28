Luarca acoge este sábado una feria de oportunidades en la que participarán trece comercios del concejo
Participarán un total de trece establecimientos de Trevías y la capital valdesana y el certamen abrirá de once de la mañana a ocho de la tarde
Trece comercios de Luarca y Trevías sacarán sus stocks a la calle este sábado durante la celebración de una nueva edición de la feria de oportunidades. En este caso, es la primera que se hace en verano y se organiza a propuesta de los propios comerciantes.
"Nos plantearon hacer la feria aprovechando que hay mucha gente en Luarca y nos pareció buena idea, así que incorporamos esta fecha al calendario", precisa la edil de Ferias, Andrea Magdaleno. Participan un total de trece tiendas y una más hará el stock dentro de su negocio por imposibilidad de desplazarse a la plaza del consistorio.
El certamen tendrá lugar al aire libre, en la plaza Alfonso X El Sabio. El horario será ininterrumpido, de once de la mañana a ocho de la tarde. "Nos parece una buena oportunidad para dar a conocer el comercio local en una época en la que recibimos muchos visitantes", añade Magdaleno.
- Alerta en Gozón y Carreño tras el paso de un tornado que ha dejado varios daños: 'Se llevó medio pueblo', claman en Antromero
- Un diluvio colapsa Oviedo: calles convertidas en ríos, garajes anegados, comercios inundados, apagones y daños en el Palacio de los Deportes
- Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
- Usaron navajas, palos y botellas y acabaron rompiéndole los dientes: detenidos ocho miembros de una misma familia en La Felguera por la brutal agresión en un bar
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos alfombras de salón de puro algodón más baratas del mercado: cálida para un ambiente agradable
- “En minutos se estaba llevando medio Antromero, parecía una película”: un tornado causa importantes destrozos en Gozón
- El barrio ovetense de Buenavista recobra el optimismo tras las últimas iniciativas para la zona: 'Se empiezan a ver caras nuevas
- La 'luna de sangre', el espectáculo del nuevo eclipse por el que Asturias vuelve a estar pendiente del cielo: horarios, cómo verlo y en qué consiste