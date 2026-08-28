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Luarca acoge este sábado una feria de oportunidades en la que participarán trece comercios del concejo

Participarán un total de trece establecimientos de Trevías y la capital valdesana y el certamen abrirá de once de la mañana a ocho de la tarde

Un mercado anterior celebrado en la plaza Alfonso X El Sabio.

Un mercado anterior celebrado en la plaza Alfonso X El Sabio. / R. T. C.

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T. Cascudo

Luarca (Valdés)

Trece comercios de Luarca y Trevías sacarán sus stocks a la calle este sábado durante la celebración de una nueva edición de la feria de oportunidades. En este caso, es la primera que se hace en verano y se organiza a propuesta de los propios comerciantes.

"Nos plantearon hacer la feria aprovechando que hay mucha gente en Luarca y nos pareció buena idea, así que incorporamos esta fecha al calendario", precisa la edil de Ferias, Andrea Magdaleno. Participan un total de trece tiendas y una más hará el stock dentro de su negocio por imposibilidad de desplazarse a la plaza del consistorio.

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El certamen tendrá lugar al aire libre, en la plaza Alfonso X El Sabio. El horario será ininterrumpido, de once de la mañana a ocho de la tarde. "Nos parece una buena oportunidad para dar a conocer el comercio local en una época en la que recibimos muchos visitantes", añade Magdaleno.

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