La feria de stocks (con catorce tiendas participantes) llena Luarca: "Estamos alucinando con la acogida"

La plaza Alfonso X El Sabio, de Luarca, amaneció este sábado convertida en un gran comercio al aire libre. La razón es la celebración de una nueva edición de la feria de stocks del comercio local, la primera que tiene lugar en agosto. La respuesta del público fue mejor de la esperada y los comerciantes no pararon de atender a los clientes: "Llevamos desde primera hora sin parar. Estamos alucinadas con la acogida".

Son palabras de Rosana Llaneza, cara visible de La Desheredada junto a Jacaranda Sanz. Ambas aplaudieron la cita, que cuenta con catorce establecimientos participantes, procedentes de diferentes puntos de Luarca y también de Trevías. Llaneza no solo se muestra satisfecha con esta feria sino también con el lleno registrado este verano: "Se ha notado mucha gente, nosotras llevamos un año y este verano fue mejor".

Sara Díez, de Coco, también se muestra satisfecha con la buena acogida de la feria. Entre sus compradoras está la sevillana Antonia García, encantada con la oportunidad de llevarse a casa productos de calidad a buenos precios.

Entre los comerciantes, también estuvo presente la necesidad de reivindicar el comercio local. "Para que no se muera hay que apoyarlo", señalan.

Isabel Menéndez, de Isabel Moda, también se muestra encantada con la feria y hace un buen balance del verano, que "ojalá durara más que un mes y medio". El año, confiesa, es complicado, pero se muestra optimista: "No queda otra que seguir y luchar, aunque son tiempos difíciles". Ella es una de las veteranas del comercio y este año cumplió 30 años.

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La feria continuará abierta durante toda la jornada, hasta las 20.00 horas.