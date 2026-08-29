Valdés iniciará un plan para controlar las poblaciones de palomas y gaviotas en el casco urbano de Luarca
"Las medidas de control aviar persiguen la reducción de situaciones de insalubridad a causa de la superpoblación", expone el alcalde valdesano, Óscar Pérez
El Ayuntamiento de Valdés ha decidido tomar medidas para controlar la población de palomas y gaviotas en el casco urbano. Con tal fin se contratará un estudio que empezará por prestar especial atención a las palomas.
El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, explica que su equipo de Gobierno ya ha autorizado la contración del citado estudio. "Este censo supondrá un conteo aproximado de los ejemplares, lo que es un requisito normativo obligatorio. Después, si procede, se efectuará una actuación de control y reducción de población", señala el primer edil.
En una segunda fase, prevista para la primavera de 2027 se hará lo propio con la población de gaviotas. "Las medidas de control aviar persiguen la reducción de situaciones de insalubridad a causa de la superpoblación", indica Pérez sobre esta iniciativa.
De este modo, Valdés se suma a otros concejos del Occidente como Navia, que lleva años realizando un control de su población de gaviotas. En concreto, dispone de un servicio gratuito para la población para el control de las poblaciones. Tras el aviso vecinal, se realiza un seguimiento a los tejados afectados. El objetivo es cortar el ciclo reproductivo de las aves sin poner en riesgo su conservación.
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