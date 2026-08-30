Devoción, vestimentas tradicionales y reencuentros familiares en La Regalina: “Orgullo y privilegio estar aquí en una fiesta que nos rodea de toda nuestra esencia”

El último domingo de agosto volvió a teñir de tradición, color y devoción el acantilado valdesano. Cadavedo celebró el día grande de La Regalina, un broche de oro para el verano festivo en el Principado que este año combinó la emoción a flor de piel, la ironía en la habla local y un profundo gesto de hermanamiento marinero de sur a norte.

La jornada arrancó con el tradicional desfile de romeros y ramu al son de las gaitas, con cientos de personas luciendo con orgullo la indumentaria típica asturiana en su trayecto hacia el espectacular campo de La Garita. Allí esperaba una cita muy especial antes del inicio de la procesión, la restitución de la medalla donada por la Hermandad de la Virgen de Regla del Pinar de Chipiona, robada el pasado mayo junto a otros enseres. Una delegación gaditana viajó hasta Valdés para reponer personalmente la pieza y sellar de nuevo la unión entre ambas devociones.

Juan Francisco Lorenzo fue el encargado de volver a colocarle la medalla a la Virgen. “Esto es un símbolo de hermanamiento. En 2024 publiqué el libro Reglada por el mundo y le entregamos la medalla como símbolo de acercamiento entre devotos de distintas partes de España", recuerda Lorenzo, emocionado tras colocarle el colgante. En representación de la Hermandad de Chipiona llegaron a Valdés "para reponer ese robo y reforzar nuestra unión con la Sociedad Popular La Regalina”, explicó al pie de la ermita.

Juan Francisco Lorenzo le coloca el medallón a la Virgen / Mario Canteli / LNE

Sátira en “faliecha”

Puntual a la cita, a las 12:00 horas tomó la palabra Xosé Manuel Fernández, quien por vigesimotercer año consecutivo pronunció el pregón, cargado de humor y análisis de la actualidad local y nacional. Fernández comenzó agradeciendo la presencia de las autoridades, con un guiño directo a la consejera de Educación, Eva Ledo, presente por primera vez en la romería.

El pregonero repasó en faliecha el panorama político, la emigración y el estado del sistema educativo, entre otros. “Pul Guerna pagamus peaxe cun obras na carreteira, pur unde vanse lus guajes qu'aquí, nun tienen nin vivienda”, recitó. Frente a la consejera de Educación, añadió entre risas: “Ahí tenéis la cusecha de LOE, LOMCE ou LOGSE, cuandu ficherun las pruebas lus que quieren ser mayestrus y'aprender a nuesus nenus. L'esfuerzu sigu'a la baxa, premiánduse la folgaza cun ayudas ya cun pagas”.

Xosé Manuel Fernández, pregonero de la Regalina / Mario Canteli / LNE

Tampoco faltó el repaso deportivo tras recordar que "somus campiones del mundo", analizando el papel de los clubes asturianos: “L'Uvieu l.legou, viou ya baxou” y “l'Sporting nun defradou” al “volve quedar na segunda”. Incluso bromeó con el tiempo asturiano y el chasco del reciente eclipse: “Bona foi lu del eclipse, l.lenouse l'conceyu xente... peru todu quedou'n nada, cerrouse'l día de nublu tapándunus la xugada. Peru tamus acostumbraus a que nus echen el nublu pa tamanus lus asuntus ya que sigamus eclisaus”. El pregón remató con el grito ritual: “¡Puxa la Virxen de Riela! ¡Puxa l'aldea más guapa! ¡Puxa'l Principau d'Asturias, ya pa siempre, puxa'Spaña!”.

“Es un orgullo y un privilegio estar aquí en una fiesta que nos rodea de toda nuestra esencia. Desde el habla con la faliella o faliecha que acabamos de escuchar, los trajes, la indumentaria típica asturiana, la alfilada, el baile o el paraje... Es todo un ejemplo de lo que es ser asturiano”, indica la consejera Eva Ledo, ilusionada por vivir esta fiesta por primera vez.

Devoción, promesas y baile en familia

Tras la procesión y la emotiva restitución de la medalla a la Virgen, el campo de La Garita rompió en aplausos para dar paso al baile de la danza prima y una jornada de "xanta".

Carla Pumarada, vallisoletana de raíces valdesanas, no podía ocultar sus lágrimas. Lleva viniendo veintinueve años y para ella es "muy emocionante acompañar a la Virgen en este recorrido", asegura que este año acabará con una "llorera increíble como todos los años". De manera similar lo vivía Benjamín Fernández, llegado desde Cangas del Narcea, quien lleva "muchos años viniendo a bailar el Xiringüelo, y a pasar la tarde con la familia y amigos”.

Para otros, La Regalina es sinónimo de reencuentros, como señala David González, gijonés habitual desde hace ocho ediciones, comenta que todos los años hacen "una comida familiar enorme y a disfrutar del día juntos". Un sentimiento que comparten Gema Ruiz e Iñaki Quintana, madrileños afincados en Gijón, que este año se vistieron de asturianos por primera vez junto a su hija Irache. “Ella lleva bailando tres años, pero nosotros nos vestimos por primera vez porque le hicimos una promesa a La Regalina y aquí estamos cumpliéndola”, afirma Gema Ruiz.

Con el sonar de los gaiteros y el Cantábrico como testigo, Cadavedo volvió a demostrar que su romería no pierde una pizca de la "raíz que la hace única".