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"Fue un encuentro fantástico, con las emociones a flor de piel y mucha unión", resume la promoción de 1984 del instituto de Luarca tras su emocionante encuentro

Los promotores lograron reunir a más de un centenar de personas, justo en el año en que alcanzan los sesenta

Foto de familia de los invitados.

Foto de familia de los invitados. / Raúl García

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T. Cascudo

Luarca (Valdés)

La promoción de 1984 del instituto Carmen y Severo Ochoa, de Luarca, se reencontró este sábado en Valdés. La cita fue especial y emotiva porque el grupo se reúne por primera vez tras su salida del centro educativo y lo hacen en el año en que alcanzan los 60 años. "Fue un encuentro fantástico, con las emociones a flor de piel y mucha unión. Pasamos un día estupendo", resume José Ramón Fernández, promotor de la cita junto a Joaquina González, Gema García Lanza y Laura López del Oso.

Tras un año de trabajo, lograron reunir a 118 personas y se citaron en el restaurante Villuir. Proyectaron un vídeo con un recorrido por las aulas del centro y también saludas de algunos de los docentes que tuvieron en la época. El fotógrafo valdesano Raúl García acudió al evento para inmortalizar el encuentro en una imagen que recordarán siempre.

El grupo participante.

El grupo participante. / Raúl García

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