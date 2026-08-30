"Fue un encuentro fantástico, con las emociones a flor de piel y mucha unión", resume la promoción de 1984 del instituto de Luarca tras su emocionante encuentro

La promoción de 1984 del instituto Carmen y Severo Ochoa, de Luarca, se reencontró este sábado en Valdés. La cita fue especial y emotiva porque el grupo se reúne por primera vez tras su salida del centro educativo y lo hacen en el año en que alcanzan los 60 años. "Fue un encuentro fantástico, con las emociones a flor de piel y mucha unión. Pasamos un día estupendo", resume José Ramón Fernández, promotor de la cita junto a Joaquina González, Gema García Lanza y Laura López del Oso.

Tras un año de trabajo, lograron reunir a 118 personas y se citaron en el restaurante Villuir. Proyectaron un vídeo con un recorrido por las aulas del centro y también saludas de algunos de los docentes que tuvieron en la época. El fotógrafo valdesano Raúl García acudió al evento para inmortalizar el encuentro en una imagen que recordarán siempre.