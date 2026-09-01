"La Favorita de Xuan Bello" vuelve a llenar la capital valdesana de creación contemporánea: "Ya es parte de la identidad cultural de Luarca"

Luarca volverá a convertir sus espacios públicos en escenario de creación contemporánea este viernes y sábado. La plaza Carmen y Severo Ochoa acogerá los días 4 y 5 de septiembre, de 20.00 a 23.00 horas, la tercera edición de "La Favorita de Xuan Bello", el Festival de Arte, Palabra y Territorio que reúne poesía, música, danza, performance, arquitectura efímera, arte sonoro e instalación.

La propuesta nació con la intención de establecer un diálogo entre la creación artística y el territorio, haciendo que los propios espacios de Luarca formen parte de las obras y experiencias que se plantean durante el festival. La programación mantiene esa filosofía y vuelve a reunir diferentes disciplinas y lenguajes artísticos.

La primera jornada, el viernes 4, estará protagonizada por "El nacimientu de les roses” o “El cantar de la bruxa", una propuesta en la que el agua, el fuego, la palabra y la música se mezclan con la construcción de un espacio efímero. El programa incluye voces de Xuan Bello, un conjuro, una queimada y el cantar de la guitarra.

El sábado 5 llegará el turno de "Retayos d’un poema futuru", con la participación de Lorenzo García-Andrade, Jonás de Murias, Flavio Benito, Aída Falcón, Nuria Santos, El Peli, Óscar Camacho, Melissa Herrada, Álvaro Arias, Carlos Asensio, Alberto Morell, Claudia Vega, Alberto Núñez y Fernando Renfijo.

Un festival ligado a Xuan Bello

El festival cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Valdés y el patrocinio de la Consejería de Cultura del Gobierno del Principado de Asturias. Para la concejala de Cultura de Valdés, Clara García, mantener la propuesta supone también conservar el vínculo con el escritor Xuan Bello, cuyo nombre lleva el festival desde el pasado año.

"Que el festival lleve hoy el nombre de Xuan Bello es una manera de reconocer su papel fundamental en esta iniciativa y, sobre todo, de mantener presente su mirada sobre la cultura, sobre Asturias y sobre Luarca", señala García. "Queremos que La Favorita siga siendo ese lugar de encuentro entre la palabra, el arte y el territorio que él imaginó".

La primera edición se celebró en 2024, con una programación vinculada a las artes en vivo, la creación contemporánea, el pensamiento y las propuestas concebidas específicamente para Luarca. En 2025, tras el fallecimiento de Xuan Bello, el festival incorporó su nombre como homenaje y reconocimiento a quien había sido una figura esencial en su creación y desarrollo.

Para García, llegar a esta tercera edición supone la consolidación de una propuesta con personalidad propia dentro de la programación cultural de Valdés. "La Favorita es ya una parte de la identidad cultural de Luarca. Es un festival diferente, que no entiende la cultura como algo que sucede únicamente dentro de un escenario, sino como una experiencia que se construye en contacto con el espacio, con el territorio y con las personas", afirma.

La responsable municipal anima a vecinos y visitantes a acercarse a la plaza Carmen y Severo Ochoa durante las dos jornadas. "No hace falta conocer previamente las disciplinas ni los lenguajes que vamos a encontrar. La Favorita está precisamente pensada para descubrir, escuchar, mirar y dejarse sorprender", apunta.

García destaca además la capacidad del festival para convertir Luarca en un espacio de creación. "La Favorita demuestra que nuestros espacios públicos pueden convertirse en lugares para la experimentación, para la reflexión y para el encuentro", sostiene. A su juicio, esta apuesta contribuye también a proyectar Luarca como "un territorio culturalmente activo".

La concejala pone asimismo el acento en la colaboración entre administraciones para mantener este tipo de iniciativas. "La colaboración institucional es fundamental para poder mantener y consolidar propuestas culturales de calidad", afirma. "Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para que la cultura llegue a nuestros espacios públicos y para que Valdés continúe siendo un concejo abierto a la creación y a nuevas formas de expresión artística".

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Durante dos noches, Luarca será escenario y materia de creación, con la palabra, el arte y el territorio como ejes de una propuesta que busca acercar al público lenguajes artísticos menos habituales.