El antiguo cine Goya de Luarca encara la recta final de su transformación en el Centro Gil Parrondo: abrirá sus puertas antes de finalizar el año
El Ayuntamiento ya ha adquirido las 208 butacas del auditorio y asegura que el 65 por ciento de la obra está ejecutada y abonada
Antes de finalizar el año el antiguo cine Goya de Luarca volverá a abrir sus puertas, no como sala de proyecciones, sino como centro cultural, bautizado Centro Gil Parrondo, que entre otros espacios albergará un gran auditorio. Es el objetivo que se marca el Ayuntamiento de Valdés, que acaba de aprobar el último lote de la obra de rehabilitación, correspondiente precisamente a la adquisición de las butacas para el auditorio, en total 208.
La compra se ha realizado por 52.000 euros, lo que supone 11.000 euros más de lo previsto cuando se firmó el contrato en 2021. "Debemos ajustarnos al alza de precios de estos años, ya que la demora en el suministro en ningún caso es responsabilidad de la empresa de butacas", reconoce el alcalde valdesano, Óscar Pérez.
El desarrollo de la obra ha sufrido diferentes contratiempos a lo largo de los años, con cambios de proyecto, parones e incluso derribos. No obstante, el regidor señala que su finalización ahora está cerca y espera que la inauguración del centro pueda desarrollarse a lo largo del mes de diciembre. En este sentido, señala que actualmente los trabajos ejecutados, certificados y ya abonados alcanzan el 65 por ciento de la obra. Asimismo, la previsión que tienen es que se produzca un avance “rápido en el otoño, ya que actualmente se están realizando los acabados e instalaciones: fontanería, electricidad, pladur, etc.”, detalla Pérez.
El futuro Centro Gil Parrondo, dispondrá de espacios múltiples y será “el gran polo de la cultura del municipio”. Contará con auditorio, espacios de exposiciones, biblioteca y una gran sala polivalente. Espacios para los que se planea programar diferentes manifestaciones culturales y que además servirán para acoger ensayos y la programación de entidades locales como la banda o los coros, entre otros.
De hecho, Óscar Pérez, avanza que en el Ayuntamiento ya se está trabajando en el diseño de la programación cultural para el primer semestre de 2027. En ella se incluyen sesiones de cine, representaciones teatrales, conciertos, charlas, exposiciones y celebración certámenes.
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