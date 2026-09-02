Valdés se vuelca con Ceuta y con su alcalde: "Los vecinos se merecían poder expresar su apoyo en una situación tan complicada"

"Los vecinos de Valdés se merecían un vehículo para expresar su apoyo a nuestros compatriotas ceutíes en un momento tan complicado como este". Con esas palabras arrancó su discurso el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, después de coger el altavoz ante una plaza del Ayuntamiento de Luarca en la que se congregaron en torno a 250 personas, muchas de ellas con banderas, camisetas y pancartas de apoyo a Ceuta y símbolos de España. El acto, convocado por el propio Ayuntamiento de Valdés al margen de la iniciativa de la FEMP, situó al concejo valdesano entre los dos municipios asturianos gobernados por el PSOE que organizaron este miércoles una concentración de respaldo a la ciudad autónoma, junto a Villaviciosa.

Asistentes a la concentración de Valdés. / Pelayo Méndez

La decisión del alcalde encontró, al margen de ideologías, un amplio respaldo entre los asistentes. A su llegada a la plaza del Ayuntamiento, Óscar Pérez fue recibido entre aplausos y no fueron pocos los vecinos que se acercaron a felicitarle personalmente y a mostrarle su apoyo por haber decidido dar cobertura institucional a una reivindicación en defensa del pueblo ceutí.

Entre ellos se encontraba Javier Fanjul, acompañado por Javier González y Carlos Teijeiro, que reivindicaba con orgullo la postura adoptada por el regidor: "Dice mucho de él tomar esa decisión, esto va más allá de los partidos políticos", señalaba, destacando el respaldo del Ayuntamiento a la concentración.

No faltó, sin embargo, alguna nota discordante durante el acto. Un individuo increpó al alcalde mientras pronunciaba su discurso y le reprochó que aquel no era día para discursos políticos. Un episodio aislado en una concentración que, en líneas generales, estuvo marcada por el respaldo de los asistentes a la decisión del alcalde de Valdés y por las muestras de apoyo a Ceuta.

Durante la concentración no faltaron tampoco los lemas de apoyo a la ciudad autónoma, entre ellos "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", que se dejó escuchar entre las banderas de España y las pancartas desplegadas en la plaza. Entre los asistentes, Covadonga B. F. defendía la necesidad de mostrar respaldo a los ceutíes: "Tenemos la obligación de apoyar y defender a nuestros hermanos ceutíes. A diferencia del Presidente del Principado, el alcalde de Valdés está siendo coherente y entiende que la situación va más allá de los partidos políticos".

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Poco a poco, la plaza del Ayuntamiento de Luarca se fue deshojando hasta recuperar la normalidad, sin que se registrasen incidentes y con el eco todavía reciente de los mensajes de apoyo a Ceuta. La concentración puso así el broche final a una jornada de mucha animación en la villa, que registró una notable afluencia de visitantes atraídos también por el buen tiempo y la playa. Entre vecinos y turistas, el ambiente dejó patente el amplio respaldo cosechado por la decisión del alcalde de Valdés de dar cobertura institucional al acto, en una jornada en la que, al margen de siglas e ideologías, el apoyo a Ceuta fue el principal protagonista.